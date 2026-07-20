مسعود خدامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه اتاق اصناف ساوه نظارت بر بازار را ضامن تأمین امنیت اقتصادی شهروندان میداند، اظهار کرد: بازرسیهای انجامشده در بازه زمانی ۲۵ خرداد تا ۲۴ تیرماه، با هدف پیشگیری از تخلفات، حمایت از حقوق مصرفکننده و صیانت از واحدهای صنفی قانونمند صورت گرفت.
وی با اشاره به آمار بازرسیها تصریح کرد: در این مدت ۴۹۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام و در پی آن ۲۵ پرونده تخلف تشکیل شد.
خدامی افزود: همچنین ارزش ریالی این پروندهها بیش از ۹۷۵ میلیون ریال برآورد شده که جهت صدور رأی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
رئیس اتاق اصناف ساوه از برخورد قاطع با متخلفان خبر داد و گفت: در مواردی که تخلفات از حساسیت بالایی برخوردار بود یا واحدهای صنفی به اخطارهای قانونی بیتوجهی کردند، با هماهنگی دستگاههای متولی، ۹ واحد صنفی متخلف پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.
خدامی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی این نهاد پیشگیری و فرهنگسازی است، افزود: بسیاری از ناهنجاریهای بازار با آموزش قوانین و تعامل سازنده با اتحادیهها قابلحل است اما اتاق اصناف در کنار نقش حمایتی خود، در برخورد با قانونشکنان هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت.
وی با اشاره به ثبت بیش از ۱۰۰ گزارش مردمی در این مدت اظهار کرد: ۷۹ فقره شکایت از طریق سامانه ثبت شکایات و ۲۵ مورد گزارش نیز بهصورت تلفنی و حضوری واصل شد که تمامی این موارد در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس اتاق اصناف ساوه تاکید کرد: مشارکت مردم در شناسایی مواردی همچون گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت و احتکار، نقشی کلیدی در ارتقای سلامت بازار و افزایش اعتماد عمومی دارد و این نهاد با همکاری دستگاههای نظارتی، برای حفظ ثبات و رونق اقتصادی در ساوه تمامقد ایستاده است.
نظر شما