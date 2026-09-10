دشمن از داروی بیماران خاص به عنوان سلاح استفاده می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیسزاده شامگاه پنجشنبه در آیین یادمان سیوپنجمین سالروز تأسیس سازمان نظام پزشکی زنجان، با اشاره به شرایط دشوار کشور و تأثیر تحریمها بر حوزه سلامت اظهار کرد: دشمن از تحریم بهعنوان ابزاری برای فشار بر ملت ایران استفاده میکند و ادعای اینکه دارو و درمان از تحریمها مستثنی هستند، با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد.
وی افزود: وقتی بیماری به داروی تخصصی، تجهیزات پزشکی یا خدمات درمانی خاص نیاز دارد، هرگونه محدودیت در تأمین دارو و تجهیزات میتواند مستقیماً بر روند درمان او اثر بگذارد و در این میان، بیماران مبتلا به بیماریهای خاص، بیماران پیوندی، مبتلایان به تالاسمی و سایر بیماران نیازمند داروهای تخصصی، بیش از دیگران در معرض پیامدهای این محدودیتها قرار دارند.
رئیس زاده با تأکید بر اینکه تحریمها در عمل حوزه دارو و درمان را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: بیماران خاص، پیوندی، مبتلا به تالاسمی و دیگر بیمارانی که به داروهای تخصصی نیاز دارند، آثار و محدودیتهای ناشی از تحریمها را بهصورت مستقیم تجربه میکنند.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور با انتقاد از سکوت مجامع بینالمللی در برابر پیامدهای انسانی تحریمها تصریح کرد: ملت ایران این سکوتها و رفتارهای دوگانه را فراموش نخواهد کرد و تاریخ درباره این رفتارها قضاوت خواهد کرد.
جامعه پزشکی در سختترین شرایط کنار مردم ایستاده است
رئیسزاده در ادامه با اشاره به نقش جامعه پزشکی در بحرانهای مختلف کشور گفت: جامعه پزشکی در همه شرایط در کنار مردم بوده و نمونههای فراوانی از ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی پزشکان، پرستاران و سایر نیروهای حوزه سلامت وجود دارد.
وی با اشاره به عملکرد کادر درمان در شرایط جنگی افزود: در جریان جنگ اخیر نیز نیروهای پزشکی در شرایط بسیار سخت و حتی زیر حملات مستقیم، خدمترسانی خود را متوقف نکردند و نمونههایی از ایثارگری پزشکان و متخصصان در این روزها به ثبت رسید که شایسته تقدیر است.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی با گرامیداشت یاد شهدای حوزه سلامت اظهار کرد: روز پزشک و داروساز فرصت مناسبی برای تجلیل از جامعه پزشکی و یادآوری خدمات و فداکاریهای آنان است؛ جامعه پزشکی در کنار همه اقشار مردم و نیروهای مدافع کشور، در شرایط دشوار مسئولیت خود را انجام داده است.
وی ادامه داد: پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای نظام سلامت در بحرانها صرفاً ارائهدهنده خدمت درمانی نیستند، بلکه بخشی از ظرفیت ملی کشور برای حفظ جان مردم و استمرار زندگی اجتماعی محسوب میشوند.
رئیسزاده با تأکید بر اینکه نظام سلامت یکی از ارکان اصلی تابآوری کشور است، گفت: امروز در جهان نوعی مسابقه وجودی میان دولتها و کشورها در جریان است و برای کشور ما نیز مسابقه تابآوری اهمیت ویژهای دارد؛ هر کشوری که تابآوری بیشتری داشته باشد، توان بیشتری برای عبور از شرایط سخت خواهد داشت.
وی افزود: هر یک از ما حلقهای از زنجیره تابآوری ملی هستیم و نظام سلامت نیز یکی از زیرساختها و ستونهای اصلی این تابآوری محسوب میشود.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور تصریح کرد: در شرایط جنگی، دو نیاز اساسی کشور امنیت و سلامت است؛ همانگونه که نیروهای دفاعی از امنیت کشور صیانت میکنند، نیروهای حوزه بهداشت و درمان نیز وظیفه حفظ سلامت مردم را بر عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین تقویت نظام سلامت فقط یک موضوع صنفی یا مربوط به جامعه پزشکی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت، ثبات اجتماعی و توان کشور برای عبور از بحرانها ارتباط دارد.
جامعه پزشکی بیش از همیشه به مردمداری و همدلی نیاز دارد
رئیسزاده با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه ایثار و ازخودگذشتگی در جامعه پزشکی اظهار کرد: هر فردی در هر جایگاه و حرفهای که قرار دارد باید یک قدم به سمت فداکاری، دگرخواهی و ایثار بردارد و جامعه پزشکی نهتنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه در اولویت قرار دارد.
وی افزود: امروز بیش از همیشه نیازمند مردمداری، مهربانی و همدلی با مردم هستیم و جامعه پزشکی باید بیش از گذشته از خود بگذرد تا بتواند به مردم خدمت کند.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: این موضوع فقط در اتاق عمل یا بیمارستان معنا پیدا نمیکند، بلکه در داروخانه، مطب، بیمارستان، اتاق عمل، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و همه بخشهای نظام سلامت باید نمود داشته باشد.
وی با اشاره به پیوند عمیق میان طبابت و مفاهیم انسانی و اخلاقی گفت: عشق، محبت و دگرخواهی از مفاهیم بنیادین زندگی انسان هستند و این مفاهیم علاوه بر اینکه توصیههای اخلاقی محسوب میشوند، امروز به بخش مهمی از مفاهیم نوین پزشکی نیز تبدیل شدهاند.
رئیسزاده با تأکید بر نقش جامعه پزشکی در افزایش تابآوری کشور اظهار کرد: در شرایط دشوار امروز، جامعه پزشکی بیش از گذشته باید بر فداکاری، مردمداری، همدلی و دگرخواهی تمرکز کند، اما همزمان حاکمیت نیز باید نگاه دقیقتر و حمایتگرانهتری نسبت به جامعه پزشکی داشته باشد.
وی گفت: جامعه پزشکی برای ایفای درست مسئولیت خود باید از حمایت و نگاه مناسب حاکمیت برخوردار باشد، زیرا حفظ انگیزه، توان حرفهای و ظرفیت خدمترسانی نیروهای سلامت مستقیماً بر کیفیت خدمات ارائهشده به مردم اثرگذار است.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی در شرایط دشوار نیز وظیفه خود را انجام داده است، اما برای استمرار این مسیر باید مسائل و دغدغههای این جامعه نیز با نگاه جدی مورد توجه قرار گیرد.
رئیسزاده با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی زنجان گفت: زنجان سرزمینی نخبهپرور، حماسهپرور و فرهنگپرور است و باید این پیشینه تاریخی و تمدنی به نسلهای آینده معرفی شود.
وی با تأکید بر ضرورت شناخت تاریخ ایران و تاریخ پزشکی کشور افزود: اگر تاریخ خود را بهدرستی نشناسیم، ممکن است نتوانیم آینده مناسبی برای خود ترسیم کنیم.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور اظهار کرد: شناخت تاریخ پزشکی و تمدن ایران بهویژه برای نسل جدید اهمیت دارد، چرا که بسیاری از مفاهیم علمی و انسانی که امروز در پزشکی مطرح هستند، ریشههایی در تاریخ و تمدن این سرزمین دارند.
وی ادامه داد: جامعه پزشکی امروز باید ضمن استفاده از دستاوردهای علمی و فناوریهای نوین، ارتباط خود را با پیشینه علمی، فرهنگی و اخلاقی پزشکی در ایران حفظ کند.
پزشکی امروز از درمان بیماری به شناخت «انسان بیمار» رسیده است
رئیسزاده در ادامه با اشاره به تحولات گسترده پزشکی در جهان گفت: پزشکی امروز با گذشته تفاوت اساسی کرده و به سمت پزشکی پیشبین، پیشگیرانه، دقیق، شخصیسازیشده و مشارکتی حرکت میکند.
وی افزود: فناوریهایی همچون ژندرمانی، سلولدرمانی، دادههای بزرگ و سایر فناوریهای نوین، پزشکی را وارد مرحله جدیدی کردهاند و در کنار این تحولات فناورانه، مفهوم رابطه پزشک و بیمار نیز دچار تغییر شده است.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور تصریح کرد: دیگر اینگونه نیست که پزشک به تنهایی برای بیمار تصمیم بگیرد و درمان را تجویز کند، بلکه امروز پزشک باید با بیمار درباره روند درمان تصمیم بگیرد و بیمار نیز بخشی از فرآیند تصمیمگیری و درمان است.
وی ادامه داد: پزشکی مشارکتی به این معناست که بیمار باید درباره وضعیت خود، گزینههای درمانی و مسیر درمان آگاهی داشته باشد و در فرآیند تصمیمگیری مشارکت کند.
رئیسزاده تأکید کرد: پزشک برجسته و متبحر امروز صرفاً پزشکی نیست که بیماری را بهخوبی بشناسد، بلکه باید «انسان بیمار» را بشناسد و بتواند رابطهای مبتنی بر اعتماد میان پزشک و بیمار در فرآیند درمان برقرار کند.
آینده پزشکی در گرو تلفیق فناوری و اخلاق است
وی با بیان اینکه پیشرفت فناوری بهتنهایی نمیتواند ضامن موفقیت نظام سلامت باشد، گفت: پزشکی آینده در کنار استفاده از فناوریهای پیشرفته، نیازمند توجه جدی به ابعاد انسانی، اخلاقی و ارتباطی درمان است.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور افزود: پزشکی شخصیسازیشده، پیشگیرانه و مشارکتی زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که اعتماد میان پزشک و بیمار شکل بگیرد و بیمار احساس کند در فرآیند درمان دیده، شنیده و در تصمیمگیری مشارکت داده میشود.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، جامعه پزشکی باید همزمان با ارتقای دانش و مهارتهای تخصصی، بر مهارتهای ارتباطی، مردمداری، همدلی و دگرخواهی نیز تمرکز کند.
رئیسزاده در پایان تأکید کرد: نظام سلامت بخشی جداییناپذیر از تابآوری ملی است و جامعه پزشکی در کنار مردم، در همه شرایط دشوار مسئولیت خود را بر عهده دارد؛ ازاینرو حفظ توان علمی، حرفهای و اخلاقی جامعه پزشکی و حمایت از این سرمایه انسانی، بخشی از مسیر تقویت سلامت و تابآوری کشور است.
نظر شما