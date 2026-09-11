به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، با اشاره به ثبت ۵ حادثه فوتی در معابر پایتخت طی هفته سوم شهریور ماه گفت: بخش عمده این تلفات ناشی از بی‌توجهی رانندگان به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و رفتارهای پرخطر موتورسواران و همچنین عبور غیرمجاز عابرین پیاده بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بی‌احتیاطی‌های تکرارشونده همچنان مهم‌ترین عامل مرگ‌های بزرگراهی در تهران است.

حادثه اول: حواس‌پرتی با موبایل، پایان تلخ برای عابر پیاده

وی تصریح کرد: حوالی ساعت ۲۰:۱۳ یکشنبه، راننده یک دستگاه وانت به دلیل عدم توجه به جلو و اطراف ناشی از استفاده از تلفن همراه، با عابرپیاده ۴۶ ساله‌ای برخورد می‌کند که متاسفانه شدت ضربه و جراحات وارده به حدی بود که عابر در صحنه حادثه جان باخت.

حادثه دوم: عبور غیرمجاز عابر در تاریکی شب

سردار موسوی پور گفت: بامداد دوشنبه ۱۶ شهریور، ساعت ۰۳:۳۰ در مسیر جنوب به شمال بزرگراه آزادگان، راننده یک دستگاه سواری به علت بی‌توجهی به جلو با عابر ۳۵ساله‌ای که در حال عبور غیرمجاز و غیرایمن از عرض بزرگراه بود برخورد کرد. شدت ضربه موجب فوت عابر در محل شد.

حادثه سوم: تغییر مسیر ناگهانی مرگ راکب را رقم زد

وی درباره حادثه سوم اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۳:۴۸ دوشنبه ۱۶ شهریور، برخورد یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه سواری که در مسیر خود در حال تردد بود، موجب واژگونی موتورسیکلت شد. راکب ۳۷ ساله به دلیل استفاده نکردن از کلاه ایمنی و وارد شدن ضربه مستقیم به سر، در محل حادثه جان باخت.

حادثه چهارم: مرگ راکب جوان به علت تخطی از سرعت مطمئنه

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: چهارشنبه ۱۸ شهریور حوالی ساعت ۰۹:۳۲ صبح، در بزرگراه شهید صیاد شیرازی، راکب ۱۹ ساله یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه دچار واژگونی شد. در پی این حادثه، راکب به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت صدمات وارده، در دم فوت شد.

حادثه پنجم: مرگ راکب موتورسیکلت در بزرگراه شهید آبشناسان

وی درباره حادثه پنجم بیان کرد: شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریور حوالی ساعت ۲۲:۵۲ در مسیر بزرگراه شهید آبشناسان، راننده یک دستگاه خودروی سواری به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد. در این حادثه، راکب ۲۱ ساله موتورسیکلت بر اثر شدت صدمات وارده جان خود را از دست داد.

سردار موسوی‌پور در پایان به همه کاربران ترافیکی توصیه کرد: توجه کامل رانندگان به جلو در حین رانندگی و عدم استفاده از تلفن همراه، عبور ایمن عابران از پل‌های هوایی و استفاده همیشگی موتورسواران از کلاه ایمنی سه اصل حیاتی برای جلوگیری از تکرار حوادث تلخ بزرگراهی است.