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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

پزشکیان وارد دهلی‌نو شد

پزشکیان وارد دهلی‌نو شد

رئیس جمهور به‌منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو بریکس وارد دهلی‌نو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور به‌منظور شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس، با استقبال شانتانو تاکور وزیر مشاور در امور بنادر و کشتیرانی هند وارد شهر دهلی‌نو محل برگزاری این اجلاس شد.

مسعود پزشکیان در جریان این سفر در نشست اصلی سران کشورهای بریکس، همایش اقتصادی سران عضو بریکس و جلسه غیرعلنی سران عضو بریکس با موضوع حاکمیت جهانی فراگیر و تقویت چندجانبه‌گرایی به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

رئیس جمهور همچنین دیدارهایی با نخست‌وزیر هند، نخست‌وزیر مالزی، رئیس جمهور آفریقای جنوبی و نیز برخی دیگر از سران و مقامات شرکت‌کننده در این اجلاس خواهد داشت.

کد مطلب 6943856
رامین عبداله شاهی

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