استفاده از دفاتر پیشخوان برای تسهیل خدمات بیمه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی اظهار داشت: هدف از برگزاری این اجلاس، بررسی مسائل و چالش‌های مناطق، هماهنگی بیشتر میان ستاد و استان‌ها، تبادل تجربیات و بررسی راهکارهای ارتقای بهره‌وری و کیفیت خدمات است.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت بهینه منابع افزود: برای مدیریت منابع، برنامه تحلیل داده‌ها را در حال اجرا داریم تا نقاط قابل اصلاح شناسایی و بر اساس نتایج آن، برنامه‌های اصلاحی تدوین شود.

رضایی تأکید کرد: مدیریت هزینه‌ها صرفاً به معنای کاهش هزینه نیست، بلکه شناسایی فرآیندهای هزینه‌زا، اصلاح رویه‌ها و افزایش بهره‌وری باید در دستور کار قرار گیرد تا منابع سازمان هدفمندتر مصرف شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: از راهکارهای مختلف برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز استفاده می‌کنیم و با معاونت‌های تخصصی سازمان برای احصای نیازها و شناسایی راهکارهای مؤثر در تعامل هستیم.

وی افزود: در تأمین نیروی انسانی، اولویت‌های تخصصی استان‌ها و نیازهای واقعی هر منطقه مورد توجه قرار می‌گیرد.

رضایی، استفاده از ظرفیت دفاتر پیشخوان را از راهکارهای تسریع و تسهیل ارائه خدمات به ذی‌نفعان دانست و گفت: استفاده مناسب از این ظرفیت می‌تواند دسترسی مردم به خدمات بیمه سلامت را تسهیل و بخشی از مراجعات را کاهش دهد.