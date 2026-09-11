۲۷ موتورسیکلت متخلف در چگنی توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «شاپور گراوند» اظهار داشت: در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و برخورد با هنجارشکنان، طرح امنیت محله‌محور با هدف افزایش ضریب امنیتی و ایجاد فضایی امن برای شهروندان در سطح شهرستان چگنی به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف شناسایی و توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.

تخلفات مختلف موتورسیکلت‌سواران

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی تصریح کرد: این موتورسیکلت‌ها به دلیل تخلفاتی از جمله نداشتن پلاک، آلودگی صوتی، مخدوش بودن پلاک، انجام حرکات نمایشی، نداشتن مدارک و گواهینامه و استفاده نکردن از کلاه ایمنی توقیف شدند.

برخورد مستمر با موتورسیکلت‌سواران متخلف

گراوند با قدردانی از تعامل مردم با پلیس خاطرنشان کرد: طرح‌های برخورد با موتورسیکلت‌سواران متخلف به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی تأکید کرد: با افرادی که با رفتارهای پرخطر موجب سلب آسایش شهروندان شوند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.