۲۷ موتورسیکلت متخلف در چگنی توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «شاپور گراوند» اظهار داشت: در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و برخورد با هنجارشکنان، طرح امنیت محلهمحور با هدف افزایش ضریب امنیتی و ایجاد فضایی امن برای شهروندان در سطح شهرستان چگنی به اجرا درآمد.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف شناسایی و توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.
تخلفات مختلف موتورسیکلتسواران
فرمانده انتظامی شهرستان چگنی تصریح کرد: این موتورسیکلتها به دلیل تخلفاتی از جمله نداشتن پلاک، آلودگی صوتی، مخدوش بودن پلاک، انجام حرکات نمایشی، نداشتن مدارک و گواهینامه و استفاده نکردن از کلاه ایمنی توقیف شدند.
برخورد مستمر با موتورسیکلتسواران متخلف
گراوند با قدردانی از تعامل مردم با پلیس خاطرنشان کرد: طرحهای برخورد با موتورسیکلتسواران متخلف بهصورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی تأکید کرد: با افرادی که با رفتارهای پرخطر موجب سلب آسایش شهروندان شوند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
نظر شما