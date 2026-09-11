پیروزی انصارالله یمن نشانه تحقق وعده الهی در حمایت از جبهه مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدحسین شفیعی دارابی در خطبههای نماز جمعه ساری با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: باید تلاش کنیم همه زوایای زندگی ما به زینت تقوا آراسته باشد و امیدواریم این دعا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد مستجاب شود.
وی با تبریک پیروزیهای اخیر انصارالله یمن، اظهار کرد: این پیروزی برای ما دارای پیام و درس است؛ کسی باور نمیکرد سه گردان از نیروهای وهابیمسلک تسلیم شوند، اما این اتفاق نشان داد اگر درست عمل کنیم، وعده خداوند تحقق خواهد یافت.
مسئولان به جای مقصرسازی، برای پیشگیری از بحران برنامهریزی کنند
حجتالاسلام شفیعی دارابی در ادامه سخنان خود به مسائل استان مازندران پرداخت و با اشاره به بارندگیهای شدید روزهای اخیر در بخشهایی از استان، مرکز مازندران و میاندرود گفت: اگرچه خوشبختانه با حوادث بسیار سختی مواجه نشدیم، اما گرفتگی مسیرهای آب، جاری شدن سیلاب و آسیب به برخی باغها و اماکن، مشکلاتی را ایجاد کرد.
وی ضمن قدردانی از تلاش دستگاههای مختلف برای مدیریت شرایط، تأکید کرد: در زمان وقوع بحران نباید مشکلات را به گردن یک نهاد یا فرد انداخت و در فضای مجازی به این و آن توهین کرد. مجموعه دستگاههای اجرایی، سیاسی و خدماتی در مدیریت بحران مسئولیت دارند و باید از تلاشهای انجامشده قدردانی شود.
امام جمعه موقت ساری با بیان اینکه باید از حوادث اخیر برای آینده درس گرفت، گفت: زمستان در پیش است و باید از همین امروز برای پیشگیری از حوادث احتمالی برنامهریزی شود. به جای اینکه مسئولان یکدیگر را متهم کنند، باید تجربه بهدستآمده از این بارندگیها را برای مدیریت بهتر بحرانهای آینده به کار گیرند.
وی با اشاره به نقش مردم در همراهی با مسئولان افزود: مردم شریف ساری، مرکز استان و روستاهای مازندران، مردمی نجیب و قانع هستند و انتظار دارند مسئولان به جای درگیر شدن با یکدیگر، برای گرهگشایی از مشکلات آنان اقدام کنند.
حجتالاسلام شفیعی دارابی همچنین با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی، بهویژه برنجکاران، خواستار توجه جدیتر مسئولان به معیشت کشاورزان شد و اظهار کرد: کشاورز برای تولید زحمت میکشد و باید با حمایت، ارائه امکانات و سیاستگذاری مناسب، به کمک او آمد.
وی با بیان اینکه هنوز بخشی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است، تصریح کرد: وقتی کشاورز مطالبات خود را بهموقع دریافت نکند، نمیتوان انتظار داشت با انگیزه کافی برای سال آینده تولید کند.
امام جمعه موقت ساری همچنین بر ضرورت تأمین امنیت مواکب و اجتماعات شبانه تأکید کرد و گفت: مواکب به آبروی کشور تبدیل شدهاند و این اجتماعات در خنثی کردن بسیاری از توطئهها مؤثر بودهاند؛ بنابراین نباید اجازه داد اموال و امکانات موکبداران در نبود امنیت کافی از بین برود.
وحدت ملی نباید به معنای تعطیلی نقد و مطالبهگری باشد
حجتالاسلام شفیعی دارابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبتهای ملی و تاریخی، ۱۷ شهریور را «یومالله» و یادآور جمعه خونین دانست و بر ضرورت حفظ نام و یاد این روز تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به سالروز ولادت حجتالاسلام والمسلمین سیدمجتبی حسینی خامنهای، از ویژگیهای علمی و اخلاقی وی یاد کرد و گفت: بزرگان دینی از سالهای گذشته به آینده علمی و معنوی ایشان توجه داشتهاند.
امام جمعه موقت ساری همچنین سالروز ارتحال آیتالله طالقانی و سالروز شهادت شهید محراب آیتالله مدنی را گرامی داشت و از خدمات علمای فقید مازندران از جمله آیتالله طبرسی و آیتالله طالبی یاد کرد.
وی در ادامه بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: وحدت و وفاق از آموزههای مهم قرآن کریم و مورد تأکید رهبران انقلاب اسلامی است، اما نباید وحدت را به معنای تعطیلی نقد بدانیم.
حجتالاسلام شفیعی دارابی افزود: نقد مشروع، معقول و خیرخواهانه باید وجود داشته باشد و مسئولان نیز نباید هر انتقاد و تذکری را با نگاه سیاسی یا حزبی تفسیر کنند. نقد اگر با هدف اصلاح و گرهگشایی باشد، میتواند به حل مشکلات کشور کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به مصالح ملی ادامه داد: در عین تأکید بر وحدت، باید مشخص باشد که وحدت با چه کسانی و تا کجا معنا دارد. مسائل مربوط به امنیت ملی و برخورد با افرادی که سابقه اقدامات ضدانقلابی و تهدید علیه نظام و مسئولان داشتهاند، نباید نادیده گرفته شود.
امام جمعه موقت ساری همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: همه مشکلات کشور ناشی از جنگ نیست و نباید همه مسائل را به جنگ نسبت داد. باید از مدیران خوشفکر، اقتصاددانان و نیروهای متخصص استفاده کرد و از ظرفیتهای موجود در استان و کشور برای حل مشکلات بهره گرفت.
وی با اشاره به ظرفیتهای مدیریتی و اقتصادی مازندران خاطرنشان کرد: حل مشکلات نیازمند همراهی مسئولان در سطوح مختلف است و باید همه بخشهای استان و کشور برای مدیریت مشکلات و رفع موانع همکاری کنند.
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