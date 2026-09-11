به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولیفقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، امروز در خطبههای این هفته نماز جمعه کرج با اشاره به ضرورت رعایت تقوا اظهار کرد: انسان مؤمن باید بداند کجا سخن بگوید و کجا سکوت کند و حدود خود را در سخن و رفتار رعایت کند.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر وحدت و انسجام اجتماعی افزود: مسئولان باید در هر اقدامی پیوست اجتماعی آن را مورد توجه قرار دهند و هیچ تصمیمی نباید بدون توجه به آثار اجتماعی آن اتخاذ شود.
نماینده ولیفقیه در استان البرز ادامه داد: اگر پیوست اجتماعی اقدامات مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است نتیجه برخی تصمیمات به سود دشمن تمام شود و زمینه برای دو قطبیسازی و ایجاد اختلاف در جامعه فراهم شود.
دو قطبیهای جعلی با دوگانههای اصیل متفاوتند
آیت الله حسینی همدانی با تأکید بر ضرورت تفکیک دوگانههای اصیل از دو قطبیهای جعلی گفت: برخی دوگانهها ریشه در ارزشها و واقعیتها دارند؛ مانند حق و باطل و اسلام و استکبار، اما دو قطبیهای جعلی با هدف اغوای افکار عمومی و منحرف کردن مسیر جامعه شکل میگیرند.
وی بیان کرد: تقابل حق و باطل را نمیتوان کنار گذاشت، اما دو قطبیهای منافعمحور و کاذب اصالت ندارند و میتوانند عزت، هویت و انسجام ملی را تحت تأثیر قرار دهند.
امام جمعه کرج با اشاره به برخی دو قطبیهای شکلگرفته در سالهای گذشته اظهار کرد: در مقاطع مختلف موضوعاتی مانند مذاکره یا تقابل، تعامل یا مخالفت با غرب، عصر موشک یا عصر گفتمان و دوگانههای مشابه مطرح شد که در نهایت خسارتهایی برای کشور به دنبال داشت.
وی با اشاره به جنگ اخیر گفت: باید روایت جنگ را درست بیان کرد؛ ایران جنگ را آغاز نکرد و پس از حمله دشمن، ملت ایران عزتمندانه از کشور دفاع کرد و از این پس نیز از خود دفاع خواهد کرد.
آیت الله حسینی همدانی افزود: اینکه عدهای میپرسند چرا جنگ میکنید یا چرا از انتقام سخن گفته میشود و همزمان آمریکا را صلحطلب معرفی میکنند، نمونهای از دوگانهسازی منحرف و غلط است.
دفاع از کشور نیازمند نظرسنجی نیست
نماینده ولیفقیه در استان البرز با بیان اینکه هیچکس خواهان جنگ نیست، گفت: مسئله، دفاع از کیان کشور است و برای دفاع از عزت، استقلال و آینده ملت نمیتوان منتظر نظرسنجی ماند.
وی افزود: اگر دشمن به خانهای حمله کند، اعضای خانواده برای بیرون کردن مهاجم رأیگیری نمیکنند؛ دفاع از کشور نیز نیازمند تصمیم و اقدام مسئولانه است.
آیت الله حسینی همدانی تأکید کرد: مردم ایران با هر گرایش، قومیت، زبان و آیینی زیر بار حقارت و تسلیم نخواهند رفت و از عزت و آزادی خود دفاع خواهند کرد.
دو قطبیسازی بازار تهمت و توهین را داغ میکند
امام جمعه کرج با تشریح پیامدهای اجتماعی دو قطبیهای کاذب گفت: دو قطبیسازی میتواند بازار تهمت، دروغ، توهین و برچسبزنی را داغ کند و موجب شود افراد از ترس انتساب به یک جریان، از انتقاد کردن خودداری کنند.
وی ادامه داد: افزایش تعصب حزبی، کنار گذاشته شدن افراد شایسته و شکلگیری رقابت میان جریانهای سیاسی و نظام از دیگر پیامدهای این وضعیت است و چنین فضایی فرصت مناسبی برای ضربه زدن دشمن ایجاد میکند.
آیتالله حسینی همدانی خاطرنشان کرد: دو قطبیسازی مردم را خسته میکند، انسجام ملی را میشکند و منافع شخصی و جناحی را جای آرمانهای انقلاب قرار میدهد.
نفوذ جریانی خطرناکتر از نفوذ موردی است
نماینده ولیفقیه در استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نفوذ پرداخت و گفت: سلاح نفوذ از سلاحهای سخت و نظامی خطرناکتر است و دشمن تلاش میکند با نفوذ در مراکز حساس و تصمیمگیر، عزم ملی را متزلزل و مردم را نسبت به مسئولان بیاعتماد کند.
وی با تفکیک نفوذ موردی و جریانی توضیح داد: در نفوذ موردی، اطلاعات به دشمن منتقل میشود، اما در نفوذ جریانی، جریانها تحت تأثیر قرار میگیرند و اطلاعات و محاسبات غلط به مسئولان منتقل میشود.
آیت الله حسینی همدانی افزود: نفوذ موردی نشانی دوستان را به دشمن میدهد، اما نفوذ جریانی دوستان را دشمن و دشمنان را دوست معرفی میکند؛ نفوذ موردی مینگذاری میکند، اما نفوذ جریانی ریلگذاری میکند.
وی گفت: نفوذ جریانی از روانشناسی اجتماعی، مهندسی افکار عمومی و جنگ شناختی استفاده میکند و میکوشد راهبردهای مطلوب دشمن را در داخل کشور جا بیندازد.
امام جمعه کرج در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به موضوع «اسلام حداقلی و حداکثری» اظهار کرد: اسلام دینی جامع است و نمیتوان بخشی از احکام آن را برجسته و بخش دیگر را به دلیل مصلحتهای سیاسی کنار گذاشت.
وی با اشاره به موضوع حجاب گفت: حجاب از ضروریات دین است و هیچ زمانی و هیچ مصلحتی نباید موجب چشمپوشی از آن شود.
آیتالله حسینی همدانی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها افزود: مسئولانی که در نظام اسلامی مسئولیت پذیرفتهاند باید به وظایف خود عمل کنند و دستگاههای مربوط نیز باید سرعت خود را در اجرای مسئولیتهایشان افزایش دهند.
وی همچنین از آموزش و پرورش استان البرز به دلیل آنچه «ترک فعل در برخی امور» خواند، انتقاد کرد و خواستار جبران این موارد شد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به ۲۱ شهریور، روز سینما، گفت: هنر تصویر قدرت بالایی در شکلدهی به باورها، ارزشها و سبک زندگی نسلها دارد و سینما میتواند هم نقش سازنده و هم مخرب ایفا کند.
وی بر ضرورت شکلگیری سینمای تراز انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: این سینما باید از ظرفیت فرهنگ اسلام، مکتب اهلبیت(ع)، دفاع مقدس، حماسههای مدافعان حرم و دیگر عرصههای افتخارآفرینی کشور بهره بگیرد و همزمان از فناوری و ظرفیتهای روز دنیا استفاده کند.
آیتالله حسینی همدانی با انتقاد از بخشی از تولیدات سینمایی و شبکه نمایش خانگی اظهار کرد: برخی آثار، خانواده، ازدواج، حیا، اخلاق و ارزشهای معنوی را هدف گرفتهاند و تداوم این روند میتواند بر تربیت اخلاقی و دینی نسل آینده اثر منفی بگذارد.
فراخوانهای اجتماعی باید با دقت بررسی شوند
امام جمعه کرج در بخش دیگر از سخنان خود نسبت به فراخوانهای مختلف اجتماعی و صنفی هشدار داد و گفت: باید مشخص باشد چه کسانی این فراخوانها را مدیریت و دنبال میکنند و هدف آنها چیست.
وی افزود: ممکن است مطالبات مردم واقعی و قابل قبول باشد، اما برخی جریانها از احساسات پاک و خواستههای مقبول مردم برای اهداف دیگری استفاده کنند.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به تجمع اخیر درباره عفاف و حجاب گفت: این حرکتها دستکم از نظر روش مورد تأیید من نیست و برای پیگیری مطالبات باید روشهای دیگری انتخاب شود.
وی تأکید کرد: امام جمعه مسئولیت اجرایی ندارد و دستگاههای اجرایی باید وظایف قانونی خود را انجام دهند؛ احیای امر به معروف و نهی از منکر شامل فعالیتهای فرهنگی و تذکر است، اما اجرای اقدامات قانونی بر عهده دستگاههای اجرایی مربوط قرار دارد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز در پایان گفت: برای پیگیری مطالبات مردم باید روشهایی انتخاب شود که نتیجهبخش باشد و اقدامات احساسی و بدون شناخت مدیریتکنندگان جریانها، میتواند زمینه سوءاستفاده از مطالبات مردم را فراهم کند.
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