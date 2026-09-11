به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی رحیمآبادی در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند با اشاره به تحولات فرهنگی کشور پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیش از انقلاب شاخصهای فرهنگی نشاندهنده تسلط فرهنگ طاغوتی بود، اما پس از انقلاب شاهد رشد چشمگیر نهادهای مذهبی و اجتماعی هستیم.
وی افزود: تأسیس بیش از ۹۰ هزار هیئت مذهبی و بیش از ۷۵ هزار حسینیه در سراسر کشور گواه این تحول بزرگ است.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به افزایش حضور مردم در مراسمهای ملی و مذهبی بیان کرد: رشد چشمگیر حضور جوانان در فعالیتهای مذهبی، برگزاری مراسمهای میلیونی مانند زیارت اربعین و افزایش تعداد مساجد از ۳۰ هزار مسجد در سال ۵۷ به بیش از ۷۵ هزار مسجد در سال ۹۷، نشاندهنده پیوند عمیق ملت با محور ولایت و حرکت در مسیر حاکمیت الهی است.
رحیمآبادی ادامه داد: تأسیس بیش از ۱۲ هزار گروه جهادی و برگزاری صدها هزار جشن تکلیف در کشور نیز از جمله دستاوردهای فرهنگی است که نشان از سلامت و پویایی جامعه اسلامی ایران دارد.
وی همچنین با اشاره به افزایش مشارکت در برنامههایی مانند راهیان نور گفت: شمار شرکتکنندگان در این برنامه از ۴۰۰ هزار نفر در سال ۸۴ به رقمهای بسیار بالاتر در سالهای اخیر رسیده است که نشاندهنده کمال و رشد حرکت ملت در مسیر اصالتهای اسلامی است.
گسترش اسلام در غرب
امام جمعه موقت بیرجند در ادامه با استناد به گزارشهای بینالمللی از گسترش سریع اسلام در غرب خبر داد و اظهار کرد: گزارشهای منتشر شده در رسانههای معتبری همچون مجله فرانسوی فیگارو نشان میدهد اسلام سریعتر از هر دین دیگری در حال پیشرفت است و این رشد تنها در سطح تئوریک نیست، بلکه در لایههای عمیق اجتماعی و حتی در قلب ایالتهای آمریکا مشاهده میشود.
وی با اشاره به گزارش خبرنگار مجله فیگارو درباره مسلمان شدن نیروهای نظامی در پایگاههای آمریکا افزود: اینکه اسلام به عنوان روشی برتر برای اداره زندگی و خانواده در میان جوانی که در قلب پایگاههای نظامی آمریکا خدمت میکند شناخته شده، نشاندهنده جذبه و حقیقت این دین است.
رحیمآبادی عنوان کرد: اسلام با ارائه الگوی برابری و عدالت، در برابر نظامهای نژادپرست و از دست رفتن ارزشهای اخلاقی در غرب، یک پناهگاه جذب میکند.
هشدار نسبت به جریان نفوذ
وی با تحلیل وضعیت کنونی جهان، نبرد میان ایران و استکبار را نبرد حیات و مرگ توصیف کرد و گفت: اگرچه دشمن همواره به دنبال سرقت منابع و امتیازات ایران بوده، اما آنچه در جریان است مقابله با یک ایدئولوژی زوالپذیر و ایستادگی در برابر جبهه حیات است.
امام جمعه موقت بیرجند با هشدار نسبت به خطر نفوذ فرهنگی و سیاسی اظهار کرد: خطرناکترین جریانی که میتواند باعث سستی محاسبات و آسیب به نظام شود، جریان نفوذ است که هدف آن تخریب از درون و ایجاد اغتشاش در بدنه تصمیمگیری است.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره ضرورت برخورد با نفوذ دشمن تأکید کرد: بسیاری از آسیبها ناشی از گرایشهای پنهان یا رفتارهای ناقص است که راه را برای نفوذ دشمن باز میکند و مقابله با غربزدگی و پرستیژهای کاذب ضرورتی است که نباید از آن غافل شد.
رحیمآبادی با یادآوری توصیه رهبر معظم انقلاب و رهبر شهید درباره ضرورت انتصاب مسئولان افزود: برای حفظ این حرکت بزرگ جهانی باید مسئولانی در قوای سهگانه برگزیده شوند که پای فرهنگ مقاومت و استقامت بایستند و کمترین وابستگی به جریانهای بیگانه داشته باشند.
تأکید بر ظرفیت نیروهای جهادی
وی ضمن قدردانی از تلاش تمامی مسئولان در عرصههای اقتصادی و فرهنگی بیان کرد: مشکلات اقتصادی و اجتماعی چالشبرانگیز است، اما با بهرهگیری از ظرفیتهای نخبگانی و نیروهای جهادی میتوان به اهداف متعالی رسید.
امام جمعه موقت بیرجند همچنین با تمجید از هوشیاری و ایستادگی ملت ایران و جبهه مقاومت گفت: ملت مبعوث ایران با درک وظایف خود و تکیه بر اقتدار مهدوی در برابر تهدیدات دشمن ایستاده و با پیروزیهای پیاپی، مسیر رسیدن به حاکمیت جهانی را هموار خواهد کرد.
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