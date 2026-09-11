سریعترین موتورسواران آذربایجان شرقی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرحله مسابقات سرعت موتورسواری هیات موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی با حضور ۵۰ رایدر در کلاس های ۱۲۵ سی سی، ۲۵۰ سی سی، کلاس سی بی، کلاس دستجات آزاد و کلاس ۱۰۰۰ سی سی روز جمعه در پیست موتورسواری ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار شد.

نفرات برتر این دور از مسابقات به ترتیب ذیل معرفی شدند؛

۱۲۵ سی سی

سهیل امیرخیزی

رضا فرهمند

بهنام رحیمیان

۲۵۰ سی سی

عرفان قدیمی

پیمان آرین پور

حسین جاوید

کلاس سی بی

وحید علیپور

یوسف محمودیان

سیروس اسلامیان

کلاس دستجات آزاد

امین نگارستانی

حامد مبین

مسعود امیر زاده

کلاس ۱۰۰۰ سی سی

پوریا فرج زاده

یونس عقیلی پور

ارسلان نوشین

گفتنی است، در مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، یاسین بجانی عضو شورای اسلامی شهر تبریز، مهدی لاهیجانی معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان، سیامک امیرخیزی رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان و علاقه مندان به ورزش موتورسواری، از سریعترین رایدر ها با اهدا مدال، تندیس و کادو تجلیل بعمل آمد.