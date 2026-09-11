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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

امیرخیزی: رقابت ۵۰ موتورسوار در مسابقات آذربایجان شرقی

امیرخیزی: رقابت ۵۰ موتورسوار در مسابقات آذربایجان شرقی

تبریز- سیامک امیرخیزی رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری مسابقات موتورسواری باشگاه ها و دستجات آزاد گفت: ۵۰ موتورسوار در این رقابت ها حضور دارند.

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مهدی آب بسته

کد مطلب 6943980

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