https://mehrnews.com/x3d37T ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲ کد مطلب 6943980 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲ امیرخیزی: رقابت ۵۰ موتورسوار در مسابقات آذربایجان شرقی تبریز- سیامک امیرخیزی رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری مسابقات موتورسواری باشگاه ها و دستجات آزاد گفت: ۵۰ موتورسوار در این رقابت ها حضور دارند. دریافت 58 MB فیلم؛ مهدی آب بسته کد مطلب 6943980 کپی شد مطالب مرتبط سریعترین موتورسواران آذربایجان شرقی تجلیل شدند وقتی چرخ قانون نمیچرخد برخورد با سارقان مسلح و مالخران اموال مسروقه در مرکزی تشدید میشود برچسبها ورزش و جوانان آذربایجان شرقی موتور سواری تبریز
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