امیرخیزی: رقابت ۵۰ موتورسوار در مسابقات آذربایجان شرقی

تبریز- سیامک امیرخیزی رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری مسابقات موتورسواری باشگاه ها و دستجات آزاد گفت: ۵۰ موتورسوار در این رقابت ها حضور دارند.