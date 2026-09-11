ابراهیم مرزوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از برگزاری جشنواره خرما در شادگان در واقع تلاش برای استفاده از ظرفیت توسعه اقتصادی، گردشگری و فرهنگی شادگان است.

وی، هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های گردشگری شهرستان شادگان عنوان کرد.

مرزوقی ادامه داد: برپایی نمایشگاه تخصصی خرما و فرآورده‌های آن، معرفی آیین‌ها و فرهنگ بومی منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری طبیعت و تالاب شادگان از مهم‌ترین محورهای این جشنواره خواهد بود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی شادگان در پایان همچنین از برگزاری تور رسانه‌ای ویژه هم‌زمان با جشنواره خبر داد و گفت: خبرنگاران با حضور در این تور، ظرفیت‌های شهرستان در حوزه تولید خرما، محصولات جانبی، کشاورزی و جاذبه‌های گردشگری را به مخاطبان معرفی و منعکس خواهند کرد.