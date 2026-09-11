به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با اشاره به موضوع «حق‌الناس» بیان کرد: حق به سه دسته حق‌الله، حق‌النفس و حق‌الناس تقسیم می‌شود و اگر فردی حقوق طبیعی دیگران را سلب کند، مرتکب تضییع حق‌الناس شده است؛ حقوقی که بسیاری از آنها از سوی خداوند برای مردم قرار داده شده است.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی و تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر محاسبات جامعه افزود: در این جنگ جدید، خاکریزها فقط در مرزهای جغرافیایی نیستند، بلکه در دستگاه محاسباتی مسئولان و تاب‌آوری مردم نیز شکل گرفته‌اند.

امام جمعه عسلویه از مسئولان خواست برای مقابله با نفوذی‌ها و جریان‌هایی که در برابر گفتمان ملت در اقلیت قرار دارند، هوشیاری بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند دوگانه‌سازی‌های موهوم یا سخنان ناامیدکننده و تضعیف‌کننده انگیزه‌های ملی و عمومی در حوزه مسئولیتی آنان شکل بگیرد.

محمدی تصریح کرد: سخنان غیرتحلیلی و تضعیف‌کننده نباید ارزش‌گذاری و برجسته شود؛ چرا که ملت ایران و نیروهای مسلح در میدان محکم ایستاده‌اند.

وی رعایت وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعی را از مسائل اساسی کشور دانست و اظهار کرد: این موضوع باید همواره در مرکز توجه دولت، مسئولان و همه اجزای حاکمیت قرار داشته باشد و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند، ممنوع است.

امام جمعه عسلویه همچنین مأموریت تبیین‌گران عرصه جهاد تبیین را حساس و اصولی دانست و بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی و اقتصادی دشمن تأکید کرد.

ضرورت کاهش فشار اقتصادی بر مردم

محمدی با اشاره به طرح آمریکا برای طرد اقتصادی ایران گفت: این طرح نیز با شکست مواجه خواهد شد، چرا که کشورهای بزرگی مانند چین و روسیه همراهی کاملی با آمریکا ندارند و ابهت تحکمی آمریکا نیز در نتیجه ایستادگی ملت ایران از بین رفته است.

وی در عین حال از مسئولان خواست برای تأمین کالا و کنترل تورم تدابیر جدی اتخاذ کنند و افزود: باید کانال‌های جایگزین برای تأمین کالاها فعال شود تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد؛ مردم نیز در این مسیر همکاری و مشارکت خواهند کرد.

امام جمعه عسلویه اهداف آمریکا از طرح طرد اقتصادی ایران را پوشاندن شکست نظامی، انجام عملیات روانی و تخریب سرمایه روانی جامعه عنوان کرد.

نرخ سوم بنزین و ضرورت مراقبت از آثار تورمی

وی درباره اجرای نرخ سوم بنزین نیز اظهار کرد: دولت با اجرای نرخ سوم بنزین به دنبال مدیریت بخشی از ناترازی بنزین، کاهش فشار بر منابع عمومی و بهبود حکمرانی در شبکه توزیع سوخت است، اما نحوه اجرای این طرح اهمیت زیادی دارد.

محمدی تأکید کرد: باید برای بخش حمل‌ونقل، بار، کرایه‌ها و خدمات، سهمیه کافی در نظر گرفته شود تا افزایش نرخ بنزین به افزایش زنجیره‌ای قیمت کالاها و خدمات، هزینه سفر و حمل بار و در نهایت تورم سرسام‌آور منجر نشود.

آغاز سال تحصیلی و توجه به دانش‌آموزان کم‌برخوردار

امام جمعه عسلویه با اشاره به آغاز سال تحصیلی از مردم خواست دانش‌آموزان بی‌بضاعت را مورد حمایت قرار دهند.

وی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی مدارس شهرستان تقدیر کرد و با اشاره به نقش فرماندار عسلویه در حوزه مدرسه‌سازی، این مسئولیت را تبریک گفت و افزود: مدارس تکمیل‌شده شهرستان برای آغاز سال تحصیلی آماده هستند.

محمدی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به وضعیت ارتباطات شهرستان گفت: وضعیت آنتن‌دهی تلفن همراه در عسلویه، به‌ویژه در روستاهایی مانند بساتین و روستاهای مجاور، مطلوب نیست و لازم است مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه برای رفع این مشکل اقدام اساسی کنند.

وی افزود: مدیران شهرستان پیگیر این موضوع هستند، اما حل مشکل در سطح شهرستان به تنهایی امکان‌پذیر نیست. در جلسه‌ای که با شرکت همراه اول در فارس برگزار شد، مقرر شده است این مشکل برطرف شود و امیدواریم اقدامات لازم با سرعت بیشتری انجام شود.

امام جمعه عسلویه خاطرنشان کرد: ضعف آنتن‌دهی فقط مشکل مکالمه تلفنی نیست، بلکه به تبع آن اینترنت، انتقال اطلاعات و حتی مبادلات مالی مردم نیز با مشکل مواجه می‌شود و ضرورت دارد برای رفع این مشکل زیرساختی، اقدام جدی صورت گیرد.