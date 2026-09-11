به گزارش خبرگزاری مهر، مرکزاطلاع رسانی فلسطین از به شهادت رسیدن «محمد الیازوری» فرمانده تیپ خانیونس در گردان های قسام در عملیات ترور رژیم صهیونیستی در منطقه المواصی در جنوب نوار غزه خبر داد.
گردانهای قسام با صدور بیانیه ای خبر شهادت محمد الیازوری یکی از فرماندهان ارشد و عضو شورای نظامی کل گردانها و فرمانده تیپ خانیونس را تأیید و اعلام کرد الیازوری در پی عملیات ترور بزدلانه که شامگاه گذشته توسط جنگندههای دشمن در خانیونس انجام شد، به شهادت رسید.
در این بیانیه تأکید شد: با خداوند و سپس شهدایمان عهد میبندیم که در مسیر آنان باقی بمانیم و راهشان را تا پیروزی ادامه دهیم. هزاران فرمانده و رزمنده قدرتمند جانشین این فرمانده خواهند شد که تا پاکسازی سرزمین و مقدسات از لوث رژیم اشغالگر آرام نخواهند گرفت.
الیازوری بامداد جمعه در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در منطقه المواصی خانیونس به شهادت رسید. منابع میدانی اعلام کردند این پهپاد دو نفر را که در جاده اصلی نزدیک مسجد «القبه» در المواصی در حال حرکت بودند، هدف قرار داد که هر دو به شهادت رسیدند.
شدت حمله به حدی بود که در ساعات نخست امکان شناسایی هویت الیازوری وجود نداشت، اما نزدیکان وی در ساعات بامدادی هویت او را به عنوان یکی از افراد هدف قرار گرفته تایید کردند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، الیازوری پس از شهادت عزالدین الحداد و محمد عوده در ماه مه گذشته، فرماندهی تیپ خانیونس گردانهای قسام را بر عهده گرفته بود. وی پیش از آن مسئولیت مناطق مرکزی و غربی خانیونس را بر عهده داشت و سپس به فرماندهی این تیپ منصوب شد.
الیازوری از فرماندهان برجسته نظامی گردانهای قسام به شمار میرفت که طی سالهای فعالیت خود مسئولیتهای حساس امنیتی و اطلاعاتی متعددی بر عهده داشت و نام او با شماری از پروندههای مهم نظامی مرتبط بود.
وی همچنین از فرماندهانی بود که در مدیریت روند جنگ نقش داشت و در ترتیبات مربوط به عملیات تحویل اسرای اسرائیلی در جریان توافقهای مبادله اسرا در طول جنگ مشارکت کرده بود.
در همان حملهای که به شهادت محمد الیازوری منجر شد، حذیفه ابومعمر، از مهندسان گردانهای قسام و از مسئولان توسعه توانمندیهای نظامی این گردانها نیز به شهادت رسید. وی از افراد نزدیک به سطوح عالی فرماندهی نظامی حماس به شمار میرفت.
پیکر شهید محمد الیازوری ملقب به «ابوالهیثم» صبح امروز جمعه با حضور گسترده فلسطینیها تشییع شد. شرکت کنندگان در این مراسم شعار «خیبر خیبر یا یهود...۷ اکتبر تکرار خواهد شد» سر دادند.
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