سلطانی: حفظ انسجام ملی شرط عبور از تهدیدهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ایوب سلطانی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر زنجان با اشاره به تحولات منطقه غرب آسیا، گفت: حوادث اخیر بار دیگر نشان داد جبهه سلطه به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان از عوامل اصلی جنگ، ناامنی و آشوب در منطقه است.
وی افزود: ملتهای مسلمان و جبهه مقاومت با تکیه بر ایمان، تقوا، وحدت و استقامت به مسیر خود ادامه میدهند و تاریخ نیز نشان داده است که دشمنان اسلام همواره در برابر جریان حق صفآرایی کردهاند.طط
امام جمعه موقت زنجان با بیان اینکه نمیتوان به رژیم صهیونیستی اعتماد کرد، گفت: تجربههای گذشته نشان داده است که این رژیم هر زمان فرصت پیدا کند، تجاوز و توسعهطلبی را دنبال خواهد کرد و از این رو هوشیاری در برابر رفتار دشمن ضروری است.
سلطانی با اشاره به مقاومت مردم یمن در برابر فشارها و ائتلافهای خارجی ادامه داد: ایستادگی ملت یمن نمونهای از مقاومت در برابر فشارهای خارجی است و این مقاومت توانسته معادلات منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
دوقطبیسازی جامعه، راهبرد دشمن برای انحراف افکار عمومی است
وی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه اظهار کرد: یکی از شیوههای قدیمی جبهه باطل، ایجاد دوگانههای کاذب است تا افکار عمومی از مسائل اصلی فاصله بگیرد؛ بنابراین نباید اجازه داد جامعه گرفتار دوقطبیهای ساختگی شود.
امام جمعه موقت زنجان با تأکید بر ضرورت توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در زمینه وحدت و پرهیز از اختلاف افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از اقداماتی که به انسجام ملی آسیب میزند، جلوگیری کرد.
سلطانی درباره دوگانه جنگ و صلح نیز گفت: مسئله اصلی انتخاب میان جنگ و صلح نیست، بلکه باید میان صلح عزتمندانه و تسلیم تفاوت قائل شد؛ ملت ایران نشان داده است که در برابر ذلت و تحمیل تسلیم نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تجربههای گذشته نشان داده است که اعتماد به دشمن و امید بستن به وعدههای او میتواند خسارتبار باشد و باید با عبرت گرفتن از گذشته، مسیر عزتمندانه مقاومت و ایستادگی را دنبال کرد.
امام جمعه موقت زنجان با اشاره به برخی دوقطبیهای شکلگرفته در سالهای گذشته از جمله موضوع مذاکره تصریح کرد: نباید اجازه داد جامعه دوباره گرفتار دوگانههای انحرافی شود و سرمایه مهم وحدت و انسجام مردم آسیب ببیند.
حجاب نیازمند نگاه عالمانه و کارشناسی است
سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: مسئله حجاب نیازمند بررسی عالمانه، فرهنگی و کارشناسی است و هرگونه تصمیمگیری در این حوزه باید با دقت، مطالعه و توجه به آثار اجتماعی آن انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه حضور اجتماعی زنان با حفظ کرامت، عفاف و ارزشهای اسلامی منافاتی ندارد، افزود: نگاه اسلام، حفظ جایگاه انسانی زن و صیانت از کرامت او در عرصههای مختلف اجتماعی است.
امام جمعه موقت زنجان تصریح کرد: پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی از جمله موضوع عفاف و حجاب باید با رویکردی دقیق، منطقی و مبتنی بر شناخت واقعی جامعه انجام شود تا تصمیمها به تقویت ارزشهای اجتماعی و فرهنگی منجر شود.
منطقه ویژه اقتصادی شمالغرب زنجان باید از مرحله طرح عبور کند
سلطانی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان زنجان اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی شمالغرب زنجان یکی از طرحهای مهم توسعهای استان است که با وجود برخی موانع اداری و اجرایی، باید هرچه سریعتر وارد مرحله عملیاتی شود.
وی افزود: راهاندازی این منطقه میتواند زمینهساز توسعه تولید، افزایش صادرات، ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت جایگاه اقتصادی استان باشد و برای تحقق این هدف، همکاری و همراهی همه دستگاههای مسئول ضرورت دارد.
امام جمعه موقت زنجان با اشاره به اهمیت جوانی جمعیت و ضرورت اجرای برنامههای مرتبط با این حوزه گفت: توجه به مسائل جمعیتی و اقتصادی باید همزمان دنبال شود و طرحهای مهم توسعهای استان نباید به دلیل موانع اداری و اجرایی متوقف بماند.
سلطانی تأکید کرد: فعال شدن ظرفیتهای اقتصادی استان، بهویژه طرحهایی مانند منطقه ویژه اقتصادی شمالغرب، میتواند در ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه ماندگاری و فعالیت نسل جوان مؤثر باشد.
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