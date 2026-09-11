امام جمعه کنگان: مشکلات حوزه آب شهرستان برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود محمودی در خطبه‌های نماز جمعه کنگان با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: بیان نقاط ضعف کشور بدون توجه به تلاش برای رفع آنها می‌تواند دشمن را به طمع انداخته و زمینه جسارت بیشتر او را فراهم کند؛ بنابراین ضمن توجه جدی به مشکلات، باید از تضعیف روحیه عمومی و ارائه تصویر نادرست از توانمندی‌های کشور پرهیز کرد.

وی با تبریک افتتاح رسمی پروژه آب‌شیرین‌کن شهر بنک، از تلاش و پیگیری مسئولان به‌ویژه نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان دولتی و محلی قدردانی کرد و افزود: با راه‌اندازی آب‌شیرین‌کن بنک و تحقق وعده وزیر نیرو برای افزایش ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های شهرستان، اصلاح، نوسازی و توسعه شبکه آب شهری و روستایی، می‌توان امیدوار بود بخشی از مشکلات حوزه آب شهرستان کنگان برطرف شود.

میزبانی از شهید مدنی افتخار مردم کنگان است

امام جمعه کنگان با گرامیداشت سالروز شهادت دومین شهید محراب، آیت‌الله سیداسدالله مدنی، از همه میزبانان این عالم شهید در کنگان، به‌ویژه مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباس عاشوری، تقدیر کرد.

محمودی همچنین از شهرداری و شورای اسلامی شهر کنگان به دلیل نامگذاری میدانی به نام شهید مدنی قدردانی کرد و اظهار کرد: میزبانی از شهید محراب آیت‌الله مدنی از افتخارات مردم کنگان است.

وی با تبیین ابعاد دینی، عرفانی، علمی و مبارزاتی شخصیت شهید مدنی گفت: این شهید بزرگوار عالمی بود که علم را به میدان مبارزه و محراب را به سنگر شهادت برد.

مقاومت ملت ایران در برابر فشار اقتصادی ادامه دارد

خطیب جمعه کنگان با اشاره به تحریم‌های جدید علیه ایران بیان کرد: شکست دشمن در جنگ نظامی و تلاش برای تحمیل فشار اقتصادی بر ملت ایران، آخرین حربه دشمن علیه ملت بزرگ و مقاوم ایران است.

وی افزود: ملت ایران طی سال‌های پس از انقلاب، با وجود تحریم‌های گسترده همواره با مقاومت و استقامت در برابر دشمن ایستاده و این مقاومت ادامه خواهد داشت و دشمن در این عرصه نیز شکست خواهد خورد.

محمودی تأکید کرد: این مسئله به معنای کوتاهی در رفع مشکلات کشور نیست و همه مسئولان باید برای حل مسائل و نگرانی‌های مردم، به‌ویژه در زمینه تورم و گرانی‌های افسارگسیخته، اقدام جدی انجام دهند.

ضرورت مقابله با قاچاق سوخت و اصلاح الگوی مصرف

امام جمعه کنگان با اشاره به مشکلات مصرف سوخت و ناترازی بنزین اظهار کرد: واردات خودروهای کم‌مصرف و برقی، مبارزه جدی با قاچاق سوخت، برخورد قاطع با عوامل مؤثر در قاچاق و تقویت حمل‌ونقل عمومی از جمله راهکارهای مهم برای حل مشکلات حوزه سوخت است.

وی همچنین از اظهارات نسنجیده، غیرمسئولانه، وحدت‌شکن و ناامیدکننده برخی مسئولان دولت‌های گذشته انتقاد کرد و گفت: برخی سخنان نسنجیده موجب خوشحالی دشمن شده و او را به طمع می‌اندازد.

محمودی تصریح کرد: در شرایطی که مردم و خانواده‌های شهدا برای دفاع از نظام و کشور فداکاری می‌کنند، مسئولان باید از بیان سخنان تضعیف‌کننده و دشمن‌شادکن پرهیز کنند.

خطیب جمعه کنگان با تقدیر از نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و مرزبانی، به قدرت‌نمایی اخیر جمهوری اسلامی ایران و غنیمت گرفتن تجهیزات نظامی آمریکا اشاره کرد و آن را زمینه‌ای برای تقویت توان دفاعی و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته دانست.

وی اظهار کرد: شکار یک فروند زیرسطحی هوشمند آمریکا توسط نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز، رمزگشایی از قدرت‌نمایی نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران است.

محمودی همچنین با تمجید از پیروزی‌های انصارالله یمن، آن را جلوه‌ای از تحقق وعده‌های الهی و نتیجه مقاومت دانست و گفت: پیروزی‌های رزمندگان یمنی و ضربه به نیروهای متجاوز و هم‌پیمانان آنها، نشان‌دهنده توان جریان مقاومت در برابر ائتلاف‌های نظامی است.

وی صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام و تلاش برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را نیز نشانه شکست و به بن‌بست رسیدن دشمن دانست و تأکید کرد: ملت ایران در برابر هرگونه فشار با تکیه بر قدرت ملی و توان نظامی خود ایستادگی خواهد کرد.

امام جمعه کنگان در پایان از حضور حماسی مردم جنوب استان در تشییع پیکر شهدای جنگ رمضان در شهرستان دیر تقدیر کرد و روز تجلیل از امامزادگان عظیم‌الشأن را گرامی داشت.