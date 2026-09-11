به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی، ظهر جمعه در نشست با نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از کشاورزان پیشرو، اظهار داشت: بروجرد به دلیل برخورداری از منابع آبی مناسب، اراضی حاصلخیز و ظرفیتهای قابلتوجه در بخش کشاورزی و دامپروری، از جایگاه ویژهای در تأمین امنیت غذایی استان برخوردار است.
وی افزود: سیاست سازمان جهاد کشاورزی، حمایت از طرحهای توسعهای و هدایت تولید به سمت تکمیل زنجیره ارزش است و در این مسیر، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی باید با جدیت دنبال شود.
ضرورت کاهش خامفروشی محصولات کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت کاهش خامفروشی محصولات کشاورزی تصریح کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره تولید از مرحله تولید تا فرآوری و عرضه، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، موجب افزایش درآمد بهرهبرداران، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی خواهد شد.
توسعه آبیاری نوین و احیای قنوات در اولویت
صیادی توسعه سامانههای نوین آبیاری و مرمت و احیای قنوات را از اولویتهای مهم بخش آب و خاک در سال جاری عنوان کرد و گفت: با همکاری نمایندگان مجلس و پیگیری برای تأمین اعتبارات مورد نیاز، تلاش میشود روند اجرای طرحهای آب و خاک در شهرستان بروجرد شتاب بیشتری بگیرد.
وی همچنین بر حمایت از طرحهای توسعهای بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیتهای موجود برای افزایش بهرهوری تولید تأکید کرد.
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