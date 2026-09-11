امام جمعه پاکدشت خواستار حفظ فعالیت آموزشی دانشگاه ابوریحان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پاکدشت اظهار کرد: دشمن تلاش دارد فشار جنگ را از میدان نظامی به اقتصاد و سفره مردم منتقل کند، اما مردم ایران با وجود مشکلات اقتصادی همچنان پای مقاومت و استقلال کشور ایستاده‌اند.

وی افزود: همان‌گونه که در عرصه دفاعی در برابر تهدیدها ایستادگی شده است، در عرصه اقتصادی نیز باید با مدیریت مصرف و همکاری با سیاست‌های درست دولت، اجازه سوءاستفاده به دشمن داده نشود.

امام جمعه پاکدشت با اشاره به راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقاومت برابر زورگویی و پرهیز از جنگ‌طلبی، تصریح کرد: صلح پایدار زمانی معنا دارد که با تهدید و زور همراه نباشد و امنیت و منافع ملت ایران به رسمیت شناخته شود.

جوکار ادامه داد: موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال پایان جنگ مبتنی بر توقف کامل درگیری، جلوگیری از تکرار تهدیدها، پایان تجاوزات و مداخله‌های نظامی، رفع محاصره و تأمین حقوق ملت ایران است و این موارد باید محقق شود.

وی با بیان اینکه ملت ایران امروز آثار مقاومت را در منطقه مشاهده می‌کند، گفت: فرزندان مقاومت در نقاط مختلف منطقه در برابر دشمن ایستاده‌اند و جمهوری اسلامی اهل سازش با زورگویی نیست و اگر دشمن تعرضی کند، ملت ایران و نیروهای مسلح با اقتدار از کشور دفاع خواهند کرد.

امام جمعه پاکدشت در بخش دیگری از سخنان خود با طرح مطالبه‌ای درباره وضعیت دانشگاه ابوریحان پاکدشت، اظهار کرد: این شهرستان سال‌هاست به واسطه وجود دانشگاه ابوریحان و دیگر مراکز آموزش عالی، یکی از قطب‌های دانشگاهی استان تهران به شمار می‌رود و این دانشگاه بخشی از هویت علمی و فرهنگی پاکدشت است.

وی با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره احتمال توقف فعالیت‌های آموزشی و پذیرش دانشجو در دانشگاه ابوریحان و تبدیل آن به مجموعه‌ای صرفاً فناورانه، افزود: ما با توسعه پارک علم و فناوری مخالف نیستیم و از آن استقبال می‌کنیم، اما ایجاد پارک علم و فناوری نباید به قیمت تعطیلی آموزش دانشگاه و حذف دانشجو و استاد از این مجموعه تمام شود.