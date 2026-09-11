امام جمعه گلستان: دشمن پس از شکست نظامی به دنبال تغییر محاسبات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدسجاد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلستان، پس از دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و پرهیز از محرمات، اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های پیامبر اکرم(ص) درباره امت اسلام، پیروی از هوای نفس و آرزوهای دراز بود.

وی افزود: هوای نفس انسان را از حق بازمی‌دارد و آرزوهای طولانی موجب فراموشی آخرت می‌شود و انسان را اسیر و برده خود می‌کند، به‌گونه‌ای که قدرت تصمیم‌گیری را از او می‌گیرد؛ بنابراین برای تصمیم‌گیری درست در دوراهی‌های زندگی باید از هوای نفس پرهیز کرد.

امام جمعه گلستان با اشاره به تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد: این تصمیم نشان داد که این نهاد به جای ایفای نقش نظارتی و فنی خود، به ابزاری سیاسی برای فشار بر جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

موسوی ادامه داد: باید بدانند این تصمیم هزینه جدی برای آمریکا و غرب خواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران باید در سطح همکاری خود با آژانس تجدیدنظر کند و حتی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را روی میز تصمیم‌گیری قرار دهد.

وی با اشاره به پیروزی‌های جبهه مقاومت گفت: شکار یک زیردریایی پیشرفته آمریکا توسط نیروی دریایی سپاه، نشان‌دهنده قدرت نظامی، اطلاعاتی و فنی ایران بود و توانمندی نیروهای مسلح کشور را به جهانیان نشان داد.

خطیب جمعه گلستان خاطرنشان کرد: دشمن که در میدان مبارزه نظامی شکست سختی خورده، تلاش می‌کند زمین بازی را به درون ذهن جامعه بکشاند و از طریق نیروهای نفوذی و افراد مرتجع، با دوگانه‌سازی‌های موهوم، ذهنیت جامعه و دستگاه محاسباتی مسئولان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: عده‌ای سخنانی را مطرح می‌کنند که حرف دشمن و خواست دشمن است و با روایت‌سازی وارونه تلاش دارند واقعیت‌ها را تغییر دهند؛ در حالی که ملت ایران همواره صلح‌طلب بوده، اما زیر بار زور نمی‌رود و در صورت تعرض، مقتدرانه از خود دفاع می‌کند.

موسوی در بخش دیگری از خطبه‌ها با انتقاد از خلف وعده مسئولان در استقرار پست ۶۳ کیلوولت در بهارستان و قطعی‌های مکرر برق، خواستار اجرای وعده‌های داده‌شده شد و گفت: مسئولان باید برای رفع این مشکل اقدام کرده و کمبودهای موجود را جبران کنند.