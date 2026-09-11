به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین با اشاره به تجمعات اخیر مطالبه‌گران عفاف و حجاب در مقابل دادگستری و استانداری اظهار کرد: دغدغه‌مندی امت حزب‌الله ارزشمند و حضور مردم در صحنه سرمایه‌ای مغتنم و نشانه زنده بودن یک ملت است.

وی افزود: وقتی بخشی از بدن انسان دچار عفونت می‌شود، بدن تب می‌کند و این حساسیت نشانه زنده بودن است؛ بنابراین دغدغه مردم نسبت به مسائل فرهنگی نیز نشان‌دهنده زنده بودن یک امت و ملت است و باید مورد تقدیر قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان به تجمع‌کنندگان ادامه داد: شنیده‌ام زمانی که این عزیزان مقابل استانداری حضور داشتند، هیچ‌یک از مسئولان برای شنیدن حرف آنها در جمعشان حاضر نشده است. این کار خوبی نیست و مسئولان باید خود را پاسخگو بدانند.

وی تصریح کرد: مسئولان باید در میان مردم باشند و اگر از مردم فاصله بگیریم، هم خود مسئولان آسیب می‌بینند و هم نظام آسیب خواهد دید. این افراد آشوبگر نیستند که مسئولان از حضور آنها بترسند؛ ممکن است شعار بدهند، فریاد بزنند و حرف خود را بیان کنند و مسئولان باید ظرفیت شنیدن، تحمل و مدارا داشته باشند.

اطلاعات نادرست درباره شورای فرهنگ عمومی منتشر نشود

امام جمعه قزوین با اشاره به برخی سخنان مطرح‌شده در تجمعات درباره تعطیلی شورای فرهنگ عمومی استان گفت: شنیده‌ام برخی از عزیزانی که در این تجمعات سخنرانی کرده‌اند، اخبار نادرستی مطرح کرده و گفته‌اند شورای فرهنگ عمومی استان تعطیل است و مسئولان به مسئله حجاب توجه ندارند؛ این سخن درست نیست.

وی افزود: حدود یک ماه پیش شورای فرهنگ عمومی با موضوع عفاف و حجاب و با حضور مسئولان ارشد استان تشکیل شد؛ بنابراین نباید افراد را بی‌جهت متهم کنیم.

درخواست برای تکرار نشدن تجمعات حجاب

مظفری با تقدیر مجدد از دغدغه‌مندی مردم، خواستار تکرار نشدن این نوع تجمعات شد و گفت: از عزیزان خواهش می‌کنم این تجمعات تکرار نشود؛ چراکه مسئولان پای کار هستند و در همین حدود یک ماه، حدود ۳۰ جلسه با موضوع عفاف و حجاب در نهاد امامت جمعه با مسئولان مختلف و فعالان مردمی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه برخی ممکن است درباره نتیجه این جلسات سؤال داشته باشند، خاطرنشان کرد: مسئله عفاف و حجاب با مسئله اغتشاشگران متفاوت است و نمی‌توان آن را با حضور خیابانی و چند شعار در یک شب، یک هفته یا یک ماه حل کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: بسیاری از افرادی که دچار بدحجابی یا حتی بی‌حجابی شده‌اند، مردم، خواهران و دختران خود ما هستند و نمی‌توان با همه آنها برخورد قهری داشت.

وی ادامه داد: البته عده اندکی هستند که باید با آنها برخورد قضایی، امنیتی و انتظامی شود و این برخورد نیز انجام خواهد شد، اما درباره عموم مردم باید کار فرهنگی، دوستانه و صمیمانه صورت بگیرد و این فرآیند زمان می‌برد.

دعوت از مردم برای ورود سازمان‌یافته به مسئله حجاب

مظفری با تشبیه فعالیت فرهنگی در حوزه حجاب به آبی که پشت سد جمع شده است، اظهار کرد: آب پشت سد اگر بخواهد مفید باشد، باید از طریق لوله‌کشی به تک‌تک خانه‌ها برسد؛ انرژی برق نیز زمانی اثرگذار است که با کابل‌کشی به خانه‌ها برسد.

وی افزود: انرژی و دغدغه امت حزب‌الله یک سرمایه بسیار ارزشمند است و باید در این زمینه به میدان بیاید، اما نه به شکل تجمع و چند شعار با این تصور که مشکل حل می‌شود، بلکه باید این ظرفیت برنامه‌ریزی و سازماندهی شود.

امام جمعه قزوین اعلام کرد: از هفته آینده این کار آغاز خواهد شد و از امت حزب‌الله و افراد دغدغه‌مند دعوت می‌کنیم در این فرآیند سازماندهی شرکت کنند.

وی گفت: باید منسجم شویم، گروه‌های مختلف آموزش ببینند و اگر قرار است در بازرسی‌ها، نظارت‌ها و امر به معروف به مسئولان کمک کنیم، باید آموزش ببینیم و منطقی، برنامه‌ریزی‌شده و مؤثر وارد میدان شویم.

مسئولانی که کوتاهی کنند از مسیر قانونی پیگیری می‌شوند

مظفری با بیان اینکه با مسئولان مختلف استان درباره این موضوع گفت‌وگو شده است، تصریح کرد: تاکنون هیچ‌یک از مسئولان اعلام نکرده‌اند که در این زمینه همراهی نمی‌کنند.

وی تأکید کرد: اجرای احکام الهی وظیفه قطعی همه ماست و نظام، نظام اسلامی است؛ هر مسئولی که به دنبال اجرای احکام الهی نباشد، به این کشور خیانت کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: در جلسات با مسئولان از آنها می‌خواهم پای کار باشند و اگر در ادامه مسئولی کوتاهی کند، ابتدا تذکر و نصیحت خواهیم کرد و اگر این تذکر و نصیحت فایده‌ای نداشت، از مسیرهای قانونی و با حمایت مردم، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی از مسئولان اجرایی، انتظامی و قضایی خواست در روزهای آینده درباره اقدامات خود در حوزه عفاف و حجاب اطلاع‌رسانی کنند و گفت: بگذارید دل امت حزب‌الله آرام شود؛ چراکه بخشی از مردم تصور می‌کنند نظام این مسئله را رها کرده است.

مظفری خاطرنشان کرد: این تصور هم موجب یأس و سرخوردگی نیروهای دغدغه‌مند می‌شود و هم کسانی را که آگاهانه در حال خیانت هستند، جسور می‌کند.

برخورد با اقدامات غیرقانونی باید فوری باشد

امام جمعه قزوین با تأکید بر ضرورت برخورد فوری با تخلفات قانونی گفت: حتی اگر مسئله شرع و دین را کنار بگذاریم، اقدامات غیرقانونی نباید انجام شود.

وی افزود: هنوز برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نشده است؛ بنابراین اگر خانمی بدون گواهینامه با موتورسیکلت تردد کند، نیروی انتظامی باید او را به دلیل نداشتن گواهینامه متوقف کند و این موضوع را باید جدا از مسئله حجاب دید.

مظفری همچنین درباره فعالیت برخی کافه‌ها گفت: برخی کافه‌ها به شکل قارچ‌گونه در گوشه و کنار شهر ایجاد شده‌اند و بسیاری از آنها مجوز ندارند؛ کافه‌هایی که مجوز ندارند باید بسته شوند.

وی ادامه داد: آن دسته از واحدهایی که معابر عمومی را اشغال می‌کنند و میز و صندلی خود را در معابر قرار می‌دهند و موجب تغییر فرهنگ عمومی می‌شوند نیز باید از سوی شهرداری مورد برخورد قرار گیرند.

انتقاد از بلاتکلیفی آموزش و پرورش قزوین

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به وضعیت مدیریت آموزش و پرورش استان گفت: چند ماه است که آموزش و پرورش استان با سرپرست اداره می‌شود و اکنون که در آستانه آغاز سال تحصیلی قرار داریم، این وضعیت قطعاً به نفع آموزش و پرورش استان نیست.

وی افزود: به دلیل اختلافاتی که میان برخی افراد وجود داشته، این وضعیت طولانی شده است و از استاندار قزوین درخواست می‌کنم در هفته جاری تکلیف اداره آموزش و پرورش استان را مشخص کند.

مظفری تأکید کرد: هر فردی که شایسته‌تر است باید برای این مسئولیت انتخاب شود و بنده و امثال بنده حق دخالت در انتخاب فرد مشخصی را نداریم؛ می‌توانیم در صورت داشتن اطلاعات درباره افراد، نظر خود را بیان کنیم، اما در نهایت استاندار با همراهی وزارت آموزش و پرورش باید تصمیم بگیرد.

وی از نمایندگان استان در مجلس نیز خواست از مخالفت‌های بیشتر در این زمینه پرهیز کنند و گفت: مسئولیت اداره استان با استاندار است و او باید پاسخگو باشد؛ جایگاهی که مسئولیت ده‌ها هزار دانش‌آموز و هزاران معلم را برعهده دارد باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

انتقاد از رویکرد آژانس درباره ایران

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران اظهار کرد: ایران از سال‌ها پیش از انقلاب عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده و در قبال پذیرش تعهدات، انتظار دارد نهادهای بین‌المللی از حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز کشورها حمایت کنند.

وی با انتقاد از عملکرد آژانس افزود: در طول سالیان گذشته مسئولان آژانس بارها به ایران آمده و از مراکز مختلف بازدید کرده‌اند، اما به گفته وی، برخورد آنها منصفانه و عادلانه نبوده و بارها ملت و کشور ایران را بی‌جهت متهم کرده‌اند.

امام جمعه قزوین از شورای عالی امنیت ملی خواست موضوع ادامه عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به‌صورت جدی بررسی کند و گفت: باید بررسی شود که آیا ادامه عضویت ایران در این معاهده به صلاح و مصلحت کشور هست یا خیر.

وی با اشاره به پیامدهای احتمالی خروج از این معاهده تصریح کرد: می‌دانیم خروج از معاهده در شرایط فعلی ممکن است مشکلاتی برای کشور ایجاد کند، اما انتظار داریم این مسئله به‌طور جدی در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود و اقدامات اخیر آژانس نیز بدون پاسخ نماند.

مسئولان لبنان از مقاومت حمایت کنند

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در ادامه با اشاره به تحولات لبنان، نسبت به آنچه خیانت برخی مسئولان بلندپایه این کشور به حزب‌الله خواند، هشدار داد و گفت: مذاکرات ذلت‌آمیز با دشمن صهیونیستی موجب شده حزب‌الله بیش از گذشته مورد هجمه قرار گیرد.

وی افزود: اگر روزی رژیم صهیونیستی بتواند حزب‌الله را از میان بردارد، لبنان با وضعیت بسیار سختی روبه‌رو خواهد شد و مسئولان این کشور نباید تصور کنند که دشمن میان دوست و دشمن تفاوت خواهد گذاشت.

مظفری ضمن اعلام آمادگی برای کمک به مردم لبنان و حزب‌الله گفت: ما برای کمک مادی و حتی اعزام نیرو در صورت نیاز آماده‌ایم و انتظار داریم مسئولان کشور نیز از هیچ کمکی به حزب‌الله لبنان دریغ نکنند.

تأکید بر توانمندی جبهه مقاومت و نیروهای مسلح

وی در ادامه با اشاره به تحولات یمن، توکل بر خدا، اعتماد به وعده‌های الهی، روحیه جهادی، ساده‌زیستی، رهبری واحد، انسجام و قدرت مردم‌پایه را از عوامل قدرت انصارالله دانست و از آنچه پیروزی‌های این گروه در برابر ائتلاف سعودی عنوان کرد، سخن گفت.

امام جمعه قزوین همچنین با اشاره به اقدامات نیروهای مسلح ایران اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد دلاوری‌های سپاه و ارتش و هدف قرار گرفتن پایگاه‌های دشمن در منطقه و کشورهای منطقه بوده‌ایم.

وی همچنین به آنچه هدف قرار گرفتن یک ناو هواپیمابر دشمن در فاصله حدود ۵۰۰ کیلومتری از ساحل ایران خواند، اشاره کرد و آن را نشانه جهش در فناوری نظامی کشور دانست.

مظفری همچنین به موضوع به دام افتادن شناورهای بدون سرنشین و زیرسطحی هدایت‌پذیر دشمن اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح ایران در حوزه تجهیزات و فناوری نظامی به توانمندی‌های جدیدی دست یافته‌اند.

هشدار درباره ایجاد تردید و اختلاف در جامعه

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، گفت: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، دو هدف را دنبال می‌کند؛ کاهش تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان.

وی افزود: کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف از ابزارهای دشمن است و در مقابل باید ایستادگی، روشن‌بینی، وحدت، انسجام، اعتماد متقابل و همصدا نشدن با دشمن مورد توجه قرار گیرد.

مظفری با انتقاد از برخی اظهارات داخلی درباره مذاکره و برگزاری رفراندوم در شرایط جنگی اظهار کرد: در شرایطی که دشمن به کشور حمله کرده و مسئولان و مردم ایران را تهدید می‌کند، ملت ایران باید در برابر دشمن بایستد و مقاومت کند.

وی تأکید کرد: کسانی که در چنین شرایطی مسئله رفراندوم را مطرح می‌کنند، باید توضیح دهند که با چه هدفی چنین موضوعی را در میانه جنگ مطرح می‌کنند.

امام جمعه قزوین در پایان با تأکید بر ضرورت مقاومت و حفظ انسجام ملی گفت: ملت ایران با درس‌آموزی از مکتب سیدالشهدا(ع) همواره فریاد «هیهات من الذله» سر می‌دهد.

