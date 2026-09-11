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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

هشدار جنبش انصارالله به عربستان؛ «تنش در برابر تنش»

هشدار جنبش انصارالله به عربستان؛ «تنش در برابر تنش»

«حزام الاسد» عضو ارشد جنبش انصارالله یمن به عربستان سعودی هشدار داد که با هرگونه حمله به زیرساخت‌ها، فرودگاه ها یا بنادر آزاد شده در یمن مقابله به مثل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: در راستای معادله تنش در برابر تنش، با هرگونه حمله دشمن سعودی به زیرساخت‌ها، فرودگاه ها یا بنادر در المخا، ذوباب، میون و دیگر مناطق یمن مقابله به مثل خواهد شد.

این خبر در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد که در جریان درگیری های اخیر در مناطق جنوب غرب یمن ، دست کم ۴۶ هزار نفر آواره شدند.

در تازه ترین تحولات میدانی هم خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع دولت یمن وابسته به سعودی اعلام کرد که نیروهای یمنی مورد مورد حمایت عربستان از جزیره بریم واقع در تنگه باب المندب عقب نشینی کردند.

یک مقام محلی هم اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن کنترل جزیره «میون» را به دست گرفته و تصرف تنگه باب‌المندب را تکمیل کرده‌اند.

کد مطلب 6943975

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    نظرات

    • IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      نفت عربستان رو نابود کن آرامکو باید با خاک یکسان بشه ، یمن قدرت اینو داره که بر کل عربستان حکومت کنه به امید خدا ، به امید خدا بن سلمان و سعودی باید نابود بشن.

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