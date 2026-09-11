به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ حسن علیدادی‌سلیمانی، در خطبه‌های نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به تلاش دشمن برای تغییر عرصه تقابل با جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: امروز دشمن به‌طور قطعی از دستیابی به پیروزی نظامی در برابر ایران ناامید شده است و هر اقدام مذبوحانه آن با چند برابر ضربه و خسارت مواجه می‌شود.

وی افزود: پیشرفت‌ها و پیروزی‌های رزمندگان در میدان‌های مختلف نشان داده است که دشمن توان غلبه نظامی بر جمهوری اسلامی ایران را ندارد و این واقعیتی است که کارشناسان و صاحب‌نظران نظامی نیز به آن واقف هستند.

امام جمعه کرمان با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، به دنبال تغییر زمین بازی است، تصریح کرد: ایجاد دوگانه‌هایی مانند «جنگ یا مذاکره»، «وفاق یا تندروی» و «سازش یا جنگ‌طلبی» بخشی از تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه و تغییر محاسبات مسئولان است.

علیدادی‌سلیمانی، ادامه داد: دشمن می‌کوشد از یک سو در جامعه تفرقه و تزلزل ایجاد کند و از سوی دیگر با بی‌اعتبار کردن مسئولان در نگاه مردم، اعتماد عمومی را کاهش دهد؛ بنابراین هوشمندی مردم و مسئولان برای خنثی کردن این طراحی‌ها ضروری است.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای اثرگذاری بر تصمیم‌گیران کشور گفت: دشمن تلاش می‌کند در ذهن مسئولان تصمیم‌ساز گزاره‌هایی ایجاد کند که محاسبات آنها را تغییر دهد و این تصور را به وجود آورد که امکان ایستادگی و ادامه مبارزه وجود ندارد.

امام جمعه کرمان خاطرنشان کرد: باید نسبت به این دو رویکرد دشمن مراقبت جدی داشت تا نتواند میدان مبارزه را آن‌گونه که می‌خواهد تغییر دهد و بستر لازم برای رشد ویروس نفوذ، به‌ویژه در فضای هیاهو، جنجال و غوغاسالاری، فراهم نشود.

الزامات تحقق ایران قوی

علیدادی‌سلیمانی، با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر تحقق «ایران قوی» گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، یکی از مهم‌ترین الزامات ایران قوی، انسجام ملی است و نباید اختلافات سیاسی، منطقه‌ای و حاشیه‌ای ما را از دشمن و مسائل اصلی کشور غافل کند.

وی دومین الزام را روایت واقعی قدرت ایران عنوان کرد و افزود: دستاوردها و توانمندی‌های کشور باید صادقانه و دقیق برای مردم روایت شود و پیروزی‌های رزمندگان نیز به بهترین شکل تبیین شود تا زمینه تقویت امید در جامعه فراهم آید.

امام جمعه کرمان همچنین بر ضرورت توجه جدی به نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: مدارس و دانشگاه‌ها تنها محل آموزش نیستند، بلکه یکی از مهم‌ترین کانون‌های تربیت نیروهای مؤمن، توانمند و فداکار در عرصه علم و فناوری به شمار می‌روند.

وی افزود: متولیان آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید برای حفظ و تقویت نظام تعلیم و تربیت، طرح و برنامه مشخص داشته باشند و همان‌گونه که به توسعه فضاهای آموزشی توجه می‌کنند، نسبت به تربیت دینی و فرهنگی نسل جوان نیز حساس باشند.

علیدادی‌سلیمانی، با بیان اینکه دشمن نسبت به عرصه تعلیم و تربیت طمع دارد، اظهار کرد: دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی از یک سو محل تربیت نیروهای علمی و فناوری کشور هستند و از سوی دیگر می‌توانند مورد هدف دشمن قرار گیرند؛ بنابراین مراقبت از این حوزه باید با جدیت دنبال شود.

تأکید بر تداوم پشتیبانی دفاعی

امام جمعه کرمان، تداوم پشتیبانی دفاعی کشور را از دیگر الزامات ایران قوی دانست و تصریح کرد: اگر امروز در عرصه دفاعی دست برتر را داریم، نباید در همین نقطه متوقف شویم، بلکه باید متناسب با دانش و فناوری روز به پیشرفت و تقویت توان دفاعی ادامه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: حفظ و ارتقای توان دفاعی کشور موجب تقویت بازدارندگی می‌شود و این توانمندی باید در شرایط حساس، خود را نشان دهد؛ از این رو حمایت جدی از بخش دفاعی و ادامه مسیر پیشرفت در این حوزه ضروری است.

علیدادی‌سلیمانی، در ادامه توجه به معیشت مردم را یکی دیگر از پایه‌های ایران قوی برشمرد و گفت: وضعیت معیشتی مردم ارتباط مستقیمی با میزان تاب‌آوری جامعه دارد و به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، توجه به رفاه و آسایش مردم باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: کشور با لطف خدا و ایستادگی مردم از شرایط دشوار نیز عبور خواهد کرد، اما در این مسیر نباید مسئله معیشت و رفاه مردم مورد غفلت قرار گیرد؛ چراکه آسایش و زندگی مردم برای نظام اسلامی اهمیت اساسی دارد.

گرامیداشت شهدای مقاومت و آیت‌الله مدنی

امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سیداسدالله مدنی، امام جمعه تبریز، از این شهید به عنوان عالمی وارسته و مراقب یاد کرد و گفت: آیت‌الله مدنی شخصیتی بود که در تزکیه نفس و مراقبت از رفتار و گفتار خود اهتمام ویژه‌ای داشت.

وی ادامه داد: کسانی که با این شهید بزرگوار ارتباط و معاشرت داشتند، خاطرات فراوانی از مراقبت‌ها و مواظبت‌های اخلاقی و رفتاری ایشان نقل کرده‌اند که می‌تواند برای جامعه امروز نیز الگو باشد.

علیدادی‌سلیمانی، همچنین با اشاره به سالروز کشتار فلسطینیان در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا، اظهار کرد: این جنایت بخشی از کارنامه سیاه رژیم صهیونیستی است که متأسفانه با حمایت قدرت‌های بزرگ همراه بوده است.

وی با تأکید بر ایستادگی جبهه مقاومت در برابر جریان استکبار گفت: جبهه مقاومت در برابر این نگاه ایستاده و مبارزه می‌کند و باید پیروزی‌های اخیر رزمندگان یمنی را تبریک گفت.

امام جمعه کرمان، افزود: حزب‌الله، نیروهای مقاومت در عراق و دیگر گروه‌های مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی ایران، محکم در برابر شیطان بزرگ ایستاده‌اند و ضربات سنگینی بر پیکره استکبار وارد شده است.

علیدادی‌سلیمانی، با ببان اینکه با توجه به اصول و الزامات ایران قوی، همه بخش‌های جامعه برای تقویت کشور دست به دست یکدیگر دهند گفت: تقویت ایران، امید آزادگان جهان را نیز افزایش خواهد داد و امیدواریم این مسیر به بسترسازی برای تحقق حکومت جهانی حضرت ولی‌عصر(عج) منتهی شود.