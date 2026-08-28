یارانه پنهان مردم به دولت؛ رهاشدگی فرهنگی عامل دخالت دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه بخش مرکزی یزد، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: هر فرد در شغل خود باید تقوا داشته باشد و خداوند برای آن‌ها حسنه را به صورت آبرو، آرامش، سلامتی قرار می‌دهد.

وی با اشاره به سالروز ولادت نبی مکرم اسلام گفت: هدایت یک پروژه مقطعی نیست و هر زمان که بشر دچار انحراف شود پیامبران برای راهنمایی و هدایت مبعوث می‌شوند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد افزود: پنج فلسفه وجودی بعثت پیامبران شامل بیدار کردن فطرت انسان، تمام کردن حجت بر انسان، یادآوری نعمت‌های فراموش شده، زنده کردن عقل‌های دفن شده و نشان دادن نشانه‌های قدرت خداوند می باشد.

مدرسی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته با بیان اینکه هر اندیشمندی با پدیده‌های متعددی رو به رو است، گفت: جنگ اخیر از حوادث مهم و پیچ تاریخی ملت ایران است؛ اهمیت چرایی این جنگ به دلیل این است که استکبار هیچگاه نمی‌تواند حس سیری داشته باشد و نمی‌تواند در کنار خود کشور قدرتمندی همچون جمهوری اسلامی ایران را تحمل کند، چرا که ایران دارای موقعیت جغرافیایی ویژه، دانش قوی، ملتی آگاه و پیشرفت بسیار در فناوری‌های پزشکی، هسته‌ای و نظامی است.

وی افزود: مهمترین زمینه حمله غرب به ایران از جایی آغاز شد که دشمن احساس کرد مردم یکپارچه نیستند و نمونه برنامه‌ریزی‌های دشمن زمانی که ضعف جامعه ایران اسلامی در اقتصاد، فرهنگ و ... بروز یابد در فتنه ۸۸، آبان ۹۸، جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر را شاهد بودیم.

امام جمعه بخش مرکزی یزد تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که داریم رهاشدگی فرهنگی است که عامل دخالت دشمن می‌باشد و در اسلام نیز به حفظ فرهنگ بسیار تاکید شده است، چرا که جامعه عفیف دارای آرامش، امنیت، خشوع، تفکر، سخا و ... است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرارسیدن هفته دولت گفت: عدالت به معنای مساوات نیست و دولت باید توجه داشته که عدالت را در جامعه گسترده کند و افراد ضعیف و قوی را شناسایی کند تا بتواند عدالت را به درستی برقرار کند.

مدرسی ادامه داد: همانگونه که دولت به مردم یارانه پنهان می‌دهد، مردم هم به دولت با صبوری در برابر مسائل اقتصادی و مقاومت خود به دولت یارانه پنهان می‌دهند و دولت باید در تبدیل گرانی به ارزانی و نشاندن دشمن بر جای خودش اهتمام بورزد.