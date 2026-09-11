به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدجواد سلیمانی در خطبههای نماز جمعه این هفته لاهیجان با اشاره به پیروزیهای انصارالله یمن در جنگ با دشمن متجاوز اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۸ درباره استبداد حکومت آلسعود و حمایت آمریکا از این رژیم گفته بودند که این موضوع موجب نگرانی نیست، چراکه روزی این تسلیحات به دست مجاهدان اسلام خواهد افتاد.
وی افزود: امروز تصاویر پیروزیهای مجاهدان یمنی و به غنیمت گرفتن تجهیزات و تسلیحات دشمن و استفاده فرماندهان و رزمندگان یمنی از این تجهیزات، تحقق همان پیشبینی را به نمایش گذاشته است.
امام جمعه لاهیجان با اشاره به عوامل موفقیت یمنیها در جنگ تحمیلی و همهجانبه علیه آنان گفت: توکل حقیقی این مجاهدان به خداوند و ناامیدی از غیر خدا، اصلیترین رمز موفقیت آنهاست.
سلیمانی ادامه داد: متأسفانه هنوز در داخل کشور عدهای تصور میکنند اروپا و آمریکا میتوانند معجزه کنند، در حالی که تجربه جبهه مقاومت نشان داده است که تکیه بر توان داخلی و اتکا به خداوند مسیر پیروزی است.
وی روحیه جهادی و سلحشوری در سختترین شرایط را از دیگر عوامل موفقیت مجاهدان یمنی عنوان کرد و گفت: سومین عامل، سادهزیستی و پاکدستی دولتمردان، فرماندهان و مجاهدان است؛ افرادی که همانند مردم جامعه خود ساده زندگی میکنند و این ویژگی علاوه بر آنکه یک فضیلت است، راهبردی مهم برای تقویت ملت محسوب میشود.
نباید فریب عملیات رسانهای نتانیاهو را خورد
امام جمعه لاهیجان با اشاره به مجاهدت رزمندگان حزبالله لبنان اظهار کرد: جبهه لبنان جانانه در حال دفاع و نبرد است و نباید به شوی تبلیغاتی نتانیاهو توجه کرد، چراکه او برای انتخابات خود به چنین عملیات فریب و پیروزیهای دروغینی نیاز دارد.
وی با انتقاد از برخی رسانهها و افرادی که بدون تخصص درباره جبهه مقاومت اظهارنظر میکنند، افزود: برخی شبکههای اجتماعی که تخصصی در این زمینه ندارند، بلافاصله درباره تحولات جبهه مقاومت اظهارنظر کرده و مدام از دست رفتن برخی مناطق را مطرح میکنند، در حالی که حزبالله همچنان در حال نبرد است و در صورت وقوع اتفاقات مهم، اخبار را به صورت رسمی اعلام خواهد کرد.
سلیمانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تزریق ناامیدی به جامعه گفت: جمهوری اسلامی، انصارالله و حزبالله طی سالهای گذشته شهدای زیادی تقدیم کردهاند، اما مبارزه همچنان ادامه دارد و نباید فریب نمایشهای دشمن را خورد.
وی افزود: امروز تسلط بر دو آبراه بینالمللی تنگه هرمز و بابالمندب، ظرفیت و قدرت بزرگی برای جبهه مقاومت ایجاد کرده است.
ایران در آینده به یک ابرقدرت تبدیل میشود
امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه در آیندهای نهچندان دور دنیا در برابر ایران اسلامی سر تعظیم فرود خواهد آورد، گفت: ایران به یک ابرقدرت بزرگ تبدیل خواهد شد، چراکه مردان و زنان این سرزمین آزاده هستند.
سلیمانی تصریح کرد: آزاده به دنیا میآیند، آزاده زندگی میکنند، آزاده مبارزه و دفاع میکنند و آزاده از دنیا میروند و هیچکس در دنیا حریف آزادگان یک ملت نخواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر آمریکا کوتاه نمیآید، گفت: ما سر خم نمیکنیم و در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی تسلیم نخواهیم شد و به فضل الهی خاورمیانه و غرب آسیا از وجود دشمنان پاک خواهد شد.
مسئولان درباره ناترازی گاز به جامعه نگرانی تزریق نکنند
امام جمعه لاهیجان در بخش دیگری از سخنان خود با تذکر به مسئولان درباره نحوه اطلاعرسانی پیرامون ناترازی انرژی اظهار کرد: هنوز تابستان تمام نشده، مدام میشنویم که زمستان سردی در پیش است و با کمبود یا قطعی گاز مواجه خواهیم شد؛ در حالی که این نوع اظهارنظرها میتواند به تیتر نخست رسانههای دشمن تبدیل شود.
وی ادامه داد: مسئولان باید برای حل بحرانها و مشکلات تلاش کنند و با اظهارنظرهای خود موجب کاهش تابآوری مردم و ایجاد ناامیدی در جامعه نشوند.
سلیمانی تصریح کرد: مردمی که چندین جنگ تحمیلی و فشارهای فراوان را تحمل کردهاند، در شرایط سخت نیز همراهی خواهند کرد و با صرفهجویی میتوانند در مدیریت مشکلات و ناترازیهای انرژی به مسئولان کمک کنند.
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