سند راهبردی صندوق بیمه کشاورزی در افق ۱۴۱۰ رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از «سند راهبردی صندوق بیمه کشاورزی در افق ۱۴۱۰» با حضور بهزاد باباخانی، قائممقام صندوق بیمه کشاورزی، برگزار شد.
این سند، نقشه راه ۵ ساله صندوق بیمه کشاورزی برای تحول در نظام بیمه کشاورزی کشور را ترسیم کرده و بر توسعه خدمات بیمهای، بهرهگیری از داده و فناوریهای نوین و تقویت رویکردهای نوآورانه و ریسکمحور در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی تأکید دارد.
بر اساس این سند، صندوق بیمه کشاورزی در افق ۱۴۱۰، با اتخاذ رویکرد پوشش جامع خدمات بیمهای دیجیتال و پشتیبانی از مدیریت ریسک بخش کشاورزی، در پی آن است که به یک کنشگر راهبردی در حوزه پایداری تولید و ارتقای امنیت غذایی کشور تبدیل شود.
مأموریت صندوق در این سند نیز «توسعه و مدیریت بیمههای جامع کشاورزی مبتنی بر داده و فناوریهای نوین با رویکرد مشتریمداری، نوآوری و ریسکمحوری» تعریف شده است.
نقشه راهبردی صندوق در قالب چهار سطح بههمپیوسته طراحی شده است. در رأس این ساختار، چشمانداز کلان صندوق قرار دارد که جهتگیری کلی حرکت آن را مشخص میکند. در سطح دوم، راهبردهای مرتبط با مشتریان و ذینفعان بهعنوان خروجی نهایی برنامه تعریف شدهاند که ترویج فرهنگ بیمه، بهبود ارتباط با کشاورزان و افزایش ضریب نفوذ بیمه از مهمترین محورهای آن به شمار میرود.
در سطح میانی این نقشه، فرآیندهای داخلی و عملیاتی صندوق قرار گرفته است. بهینهسازی نظام بیمهگری، ارتقای فرآیندهای ارزیابی خسارت، مدیریت ریسکهای اقلیمی و توسعه ارتباطات ملی و بینالمللی از جمله محورهای این بخش است که قرار است زمینه ارتقای کارآمدی و اثربخشی خدمات بیمهای را فراهم کند.
در پایه این ساختار نیز راهبردهای مرتبط با یادگیری، رشد و زیرساختها قرار گرفتهاند؛ راهبردهایی که بستر تحقق اهداف سطوح بالاتر را فراهم میکنند. تحول دیجیتال، توسعه سرمایه انسانی، نوآوری فناورانه، تأمین منابع مالی پایدار و اصلاح قوانین و مقررات از مهمترین محورهای این بخش است.
در مجموع، ۱۲ راهبرد کلان در چهار سطح این نقشه راه تعریف شده است که بر اساس روابط علّی مستقیم و تعاملات دوطرفه به یکدیگر متصل هستند و در کنار هم، مسیر تحقق چشمانداز صندوق بیمه کشاورزی را شکل میدهند.
بر اساس این سند، مسیر تحقق چشمانداز صندوق، «بیمه کشاورزی هوشمند، پایدار و ارزشآفرین برای امنیت غذایی کشور» تعیین شده است.
اجرای این نقشه راه میتواند با تقویت سازوکارهای مدیریت ریسک، توسعه خدمات بیمهای هوشمند و افزایش دسترسی تولیدکنندگان به پوششهای بیمهای، زمینه نقشآفرینی مؤثرتر صندوق بیمه کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان، پایداری تولید و تضمین امنیت غذایی کشور در سالهای پیشرو را فراهم کند.
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