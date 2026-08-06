به گزارش خبرنگار مهر، عماد محمدی، صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پویش ملی فضای مجازی «ایران امام رضا (ع)» فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ نورانی رضوی، بازخوانی معارف اهل بیت (ع) و پیوند هرچه عمیق تر نسل جوان با سیره زندگی ساز حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) است.

وی افزود: در راستای معرفی و گسترش دامنه اثرگذاری این پویش چندین مرحله تیزر اطلاع رسانی آن از شبکه کرمان پخش شده است تا مخاطبان بیشتری از ظرفیت های این حرکت ملی و معنوی آگاه شوند.

محمدی، با اشاره به نقش اثرگذار رسانه در جریان سازی فرهنگی بیان کرد: صدا و سیمای مرکز کرمان با بهره گیری از ظرفیت های تولیدی، خبری و رسانه ای خود همکاری های لازم را برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد انجام خواهد داد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان عنوان کرد: پویش «ایران امام رضا (ع)» جنوب کرمان می تواند دریچه ای روشن برای بازتاب دلدادگی مردم ایران اسلامی به ساحت قدسی امام مهربانی ها باشد و فضای مجازی را به عرصه ای برای نشر امید، معرفت، محبت و سبک زندگی رضوی تبدیل کند.

وی با اشاره به ظرفیت های فرهنگی، هنری و رسانه ای جنوب کرمان اظهار داشت: جنوب کرمان از پیشینه ارزشمند فرهنگی، آیین های بومی و حضور فعال جوانان و هنرمندان برخوردار هستند و می توانند در پویش ملی «ایران امام رضا (ع)» حضوری اثرگذار داشته باشند.

محمدی خاطرنشان کرد: بازتاب ارادت مردم این منطقه به امام رضا (ع) از زبان هنرمندان، فعالان فرهنگی، نوجوانان و خانواده ها جلوه ای دلنشین از پیوند عمیق مردم جنوب کرمان با فرهنگ رضوی خواهد بود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان با بیان اینکه استفاده از ظرفیت مدارس، کانون های فرهنگی، گروه های مردمی، هیات های مذهبی و فعالان فضای مجازی جنوب کرمان می تواند به گسترده تر شدن دامنه این پویش کمک کند، افزود: صدا و سیمای مرکز کرمان نیز آمادگی دارد با معرفی آثار روایت ها و تولیدات فرهنگی مردم این منطقه زمینه حضور پررنگ تر جنوب کرمان را در این حرکت ملی فراهم کند و صدای ارادت مردم این خطه به ساحت نورانی حضرت امام رضا (ع) را به گوش مخاطبان سراسر کشور برساند.