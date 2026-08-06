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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

استفاده از فضای مجازی برای پیوند عمیق‌تر جوانان با سیره امام رضا(ع)

استفاده از فضای مجازی برای پیوند عمیق‌تر جوانان با سیره امام رضا(ع)

جیرفت- مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان گفت: پویش ملی فضای مجازی «ایران امام رضا (ع)» فرصتی ارزشمند برای پیوند هرچه عمیق تر نسل جوان با سیره زندگی ساز این امام می باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عماد محمدی، صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پویش ملی فضای مجازی «ایران امام رضا (ع)» فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ نورانی رضوی، بازخوانی معارف اهل بیت (ع) و پیوند هرچه عمیق تر نسل جوان با سیره زندگی ساز حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) است.

وی افزود: در راستای معرفی و گسترش دامنه اثرگذاری این پویش چندین مرحله تیزر اطلاع رسانی آن از شبکه کرمان پخش شده است تا مخاطبان بیشتری از ظرفیت های این حرکت ملی و معنوی آگاه شوند.
محمدی، با اشاره به نقش اثرگذار رسانه در جریان سازی فرهنگی بیان کرد: صدا و سیمای مرکز کرمان با بهره گیری از ظرفیت های تولیدی، خبری و رسانه ای خود همکاری های لازم را برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد انجام خواهد داد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان عنوان کرد: پویش «ایران امام رضا (ع)» جنوب کرمان می تواند دریچه ای روشن برای بازتاب دلدادگی مردم ایران اسلامی به ساحت قدسی امام مهربانی ها باشد و فضای مجازی را به عرصه ای برای نشر امید، معرفت، محبت و سبک زندگی رضوی تبدیل کند.

وی با اشاره به ظرفیت های فرهنگی، هنری و رسانه ای جنوب کرمان اظهار داشت: جنوب کرمان از پیشینه ارزشمند فرهنگی، آیین های بومی و حضور فعال جوانان و هنرمندان برخوردار هستند و می توانند در پویش ملی «ایران امام رضا (ع)» حضوری اثرگذار داشته باشند.

محمدی خاطرنشان کرد: بازتاب ارادت مردم این منطقه به امام رضا (ع) از زبان هنرمندان، فعالان فرهنگی، نوجوانان و خانواده ها جلوه ای دلنشین از پیوند عمیق مردم جنوب کرمان با فرهنگ رضوی خواهد بود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان با بیان اینکه استفاده از ظرفیت مدارس، کانون های فرهنگی، گروه های مردمی، هیات های مذهبی و فعالان فضای مجازی جنوب کرمان می تواند به گسترده تر شدن دامنه این پویش کمک کند، افزود: صدا و سیمای مرکز کرمان نیز آمادگی دارد با معرفی آثار روایت ها و تولیدات فرهنگی مردم این منطقه زمینه حضور پررنگ تر جنوب کرمان را در این حرکت ملی فراهم کند و صدای ارادت مردم این خطه به ساحت نورانی حضرت امام رضا (ع) را به گوش مخاطبان سراسر کشور برساند.

کد مطلب 6909760

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