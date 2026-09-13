حق کودک بر حریم خصوصی؛ چالشی برای فرهنگ دیجیتال ایران

یادداشت مهمان، محمدمهدی سیدناصری، پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان: شاید هیچگاه در تاریخ، مرز میان «زندگی خصوصی» و «فضای عمومی» تا این اندازه کمرنگ نشده بود. جهان دیجیتال نهتنها شیوه ارتباط انسانها را تغییر داده، بلکه مفهوم حریم خصوصی، هویت فردی و حتی معنای کودکی را نیز دگرگون ساخته است. اگر در گذشته، خاطرات کودکی در آلبومهای خانوادگی، صندوقچههای قدیمی یا حافظه اعضای خانواده باقی میماند، امروز همان خاطرات با یک لمس ساده صفحه تلفن همراه، در معرض دید هزاران و گاه میلیونها نفر قرار میگیرد؛ بیآنکه مهمترین صاحب این خاطرات، یعنی خود کودک، از این نمایش آگاه باشد یا امکان مخالفت با آن را داشته باشد.
جامعه ایرانی نیز از این تحول جهانی مستثنا نیست. گسترش شبکههای اجتماعی، تلفنهای هوشمند و فرهنگ «بهاشتراکگذاری» سبب شده است که بخش قابل توجهی از زندگی روزمره خانوادهها به فضای عمومی منتقل شود. تصاویر نخستین لبخند، نخستین گام، روزهای بیماری، جشن تولد، موفقیتهای تحصیلی، لحظات بازی، گریه، ترس، اشتباهات کودکانه و حتی خصوصیترین تجربههای کودکان، امروز بهسادگی در فضای مجازی منتشر میشوند؛ تصاویری که اغلب با نیتی آکنده از محبت، افتخار، ثبت خاطره یا تعامل اجتماعی منتشر میشوند، اما ممکن است پیامدهایی بهمراتب فراتر از تصور والدین داشته باشند.
در چنین شرایطی، یک پرسش بنیادین پیش روی جامعه، خانواده و نظام حقوقی قرار میگیرد که آیا کودک در عصر شبکههای اجتماعی، هنوز «صاحب حق» است یا به تدریج به «موضوع نمایش» تبدیل شده است؟
این پرسش، صرفاً یک دغدغه اخلاقی یا تربیتی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین چالشهای نوظهور حقوق کودک در قرن بیستویکم تبدیل شده است. زیرا آنچه امروز در فضای مجازی منتشر میشود، تنها یک عکس یا یک فیلم کوتاه نیست؛ بلکه بخشی از هویت دیجیتال، سابقه اجتماعی و شخصیت آینده کودکی است که هنوز توانایی درک آثار بلندمدت این انتشار را ندارد. در حقیقت، هر تصویر، هر روایت و هر دادهای که درباره کودک منتشر میشود، آجر دیگری بر بنای هویت دیجیتال او میافزاید؛ هویتی که ممکن است تا سالها بعد، در تصمیمهای آموزشی، اجتماعی، حرفهای و حتی روابط شخصی او اثرگذار باشد.
از همین رو، در ادبیات نوین حقوق کودک و حقوق فناوری، پدیدهای با عنوان «بازنمایی والدانه زندگی کودک در فضای مجازی» به یکی از موضوعات مهم پژوهشی و تقنینی تبدیل شده است. این مفهوم به رفتار والدینی اشاره دارد که بهطور مستمر تصاویر، ویدئوها، اطلاعات شخصی و روایتهای مربوط به زندگی فرزند خود را در شبکههای اجتماعی منتشر میکنند. اگرچه انگیزه این رفتار در اغلب موارد، عشق، علاقه، افتخار یا ثبت خاطرات است، اما حقوق کودک صرفاً بر پایه نیت افراد سنجیده نمیشود؛ بلکه آثار و پیامدهای تصمیمها نیز در ارزیابی حقوقی اهمیت بنیادین دارند.
در بسیاری از موارد، آنچه والدین «خاطره» میدانند، در واقع به «داده» تبدیل میشود؛ دادهای که قابلیت ذخیره، بازنشر، تحلیل، ترکیب با سایر اطلاعات و حتی استفاده در فرایندهای اقتصادی، تبلیغاتی و فناورانه را دارد. در عصر اقتصاد داده، اطلاعات شخصی دیگر صرفاً اطلاعات نیستند؛ بلکه سرمایهاند. هر تصویر، هر موقعیت مکانی، هر فیلم و هر جزئیاتی که درباره کودک منتشر میشود، میتواند بخشی از ردپای دیجیتال او را شکل دهد؛ ردپایی که برخلاف آثار پا بر خاک، بهسادگی پاک نمیشود.
در این میان، مهمترین مسئله، حق کودک بر حریم خصوصی است؛ حقی که ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد و از بنیادیترین حقوق بشری به شمار میآید. حریم خصوصی، امتیازی نیست که والدین هر زمان بخواهند آن را اعطا یا سلب کنند؛ بلکه حقی ذاتی است که از نخستین لحظه تولد با انسان همراه است. این حق، به کودک امکان میدهد که بخشی از زندگی، هویت، احساسات، اطلاعات و خاطراتش خارج از نگاه عمومی باقی بماند و در آینده، خود درباره میزان آشکارسازی آن تصمیم بگیرد.
برخلاف تصور رایج، وابستگی کودک به خانواده، به معنای فقدان حریم خصوصی او نیست. خانواده، نخستین محیط حمایت از کودک است، نه نخستین مرجع نقض حقوق او. والدین، اگرچه مسئول تربیت و مراقبت از فرزند هستند، اما این مسئولیت، آنان را به مالک شخصیت، تصویر یا اطلاعات کودک تبدیل نمیکند. نگاه نوین حقوق کودک، بهویژه با الهام از اصل «مصلحت عالیه کودک»، بر این نکته تأکید دارد که کودک شخصیتی مستقل و صاحب حقوق است؛ حقوقی که حتی نزدیکترین افراد به او نیز مکلف به احترام گذاشتن به آن هستند.
از این منظر، انتشار تصویر یا اطلاعات کودک، دیگر صرفاً یک انتخاب شخصی یا خانوادگی نیست؛ بلکه تصمیمی است که میتواند پیامدهای حقوقی، اجتماعی و حتی روانشناختی بلندمدتی داشته باشد. کودکی که امروز توانایی اعتراض به انتشار تصاویرش را ندارد، ممکن است سالها بعد با گذشتهای دیجیتال روبهرو شود که هرگز خود در شکلگیری آن نقشی نداشته است. او ممکن است در بزرگسالی نخواهد تصاویر دوران بیماری، لحظات آسیبپذیری، اشتباهات کودکانه یا اطلاعات خصوصیاش همچنان در دسترس عموم باشد، اما در بسیاری از موارد، حذف کامل این دادهها دیگر ممکن نیست.
در همین راستا، یکی از مهمترین مفاهیم نوظهور حقوق دیجیتال، «حق بر فراموش شدن» است؛ حقی که به افراد اجازه میدهد در شرایط مشخص، حذف یا محدودسازی دسترسی به اطلاعات شخصی خود را مطالبه کنند. اهمیت این حق درباره کودکان دوچندان است؛ زیرا آنان نه در زمان تولید این دادهها ارادهای داشتهاند و نه در انتشار آنها رضایتی آگاهانه ابراز کردهاند. به بیان دیگر، بسیاری از کودکان امروز، وارث گذشتهای دیجیتال هستند که دیگران برای آنان ساختهاند.
از همینجا، مسئولیت والدین نیز معنایی تازه پیدا میکند. در نگرش سنتی، گاه چنین تصور میشد که والدین اختیار کامل درباره اطلاعات و تصویر فرزند خود دارند. اما حقوق معاصر این برداشت را به چالش کشیده است. والدین نه «مالک» دادههای کودک، بلکه امین حقوق او هستند. تفاوت میان مالکیت و امانتداری، تفاوتی بنیادین است. مالک میتواند درباره دارایی خود هرگونه تصمیمی بگیرد، اما امین موظف است تنها در جهت حفظ منافع صاحب حق اقدام کند. بنابراین، هر تصمیم والدین درباره انتشار تصاویر، اطلاعات یا روایتهای مربوط به فرزند، باید با این پرسش سنجیده شود: «آیا این اقدام، بیش از آنکه نیاز امروز والدین را برآورده کند، مصلحت و کرامت آینده کودک را تضمین میکند؟»
شاید اکنون زمان آن فرا رسیده باشد که جامعه ایران، همزمان با گسترش فرهنگ استفاده از فناوری، درباره فرهنگ حمایت از حریم خصوصی کودکان نیز گفتوگویی جدی آغاز کند؛ زیرا توسعه دیجیتال، بدون توسعه فرهنگ حقوق کودک، نهتنها به توانمندسازی نسل آینده منجر نخواهد شد، بلکه ممکن است نسلی را پرورش دهد که پیش از آنکه خود سخن بگوید، دیگران زندگیاش را روایت کردهاند؛ پیش از آنکه خود انتخاب کند، برایش تصمیم گرفتهاند؛ و پیش از آنکه آیندهاش را بسازد، ردپای دیجیتال او برای همیشه در حافظه اینترنت ثبت شده است.
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