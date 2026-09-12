به گزارش خبرگزاری مهر، علی پارساجو ظهر شنبه با بیان اینکه بخش عمدهای از خدمات ارائهشده از سوی هیئت پزشکی مربوط به آسیبهای ناحیه زانو و جراحیهای مرتبط با آن بوده است، اظهار کرد: هدف اصلی هیئت کاهش دغدغههای مالی ورزشکاران در مسیر درمان است تا آنها بتوانند بدون نگرانی از هزینههای جانبی بر روند بهبودی خود تمرکز کنند.
وی با اشاره به عملکرد حمایتی این مجموعه در سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته ۴۸ ورزشکار استان برای انجام عملهای جراحی فوقتخصصی با حمایت هیئت به کلینیک تخصصی فدراسیون پزشکی ورزشی اعزام شدند.
سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان همدان دستیابی به این سطح از خدمات را مرهون تعاملات راهبردی با فدراسیون دانست و گفت: این بستر مناسب برای استفاده ورزشکاران همدانی از ظرفیتهای تخصصی ملی حاصل تعاملات سازندهای است که در دوره ریاست حیدریمقدم رئیس پیشین هیئت پزشکی ورزشی استان شکل گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تراز منفی هزینهها نسبت به درآمدها این هیئت مصمم است با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود ضمن حمایت حداکثری از ورزشکاران آسیبدیده مسیر توسعه خدمات پزشکی ورزشی در سطح استان را با جدیت دنبال کند.
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