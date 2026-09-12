به گزارش خبرگزاری مهر، علی بایگانه ظهر شنبه با اشاره به افزایش نامتعارف قیمت سیبزمینی در بازار بهویژه در شهر همدان از برگزاری جلسه مشترک میان نمایندگان اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاونت بازرسی صمت، اتحادیه میدان بار، اتحادیه خردهفروشان، شهرداری و بخش تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی برای مدیریت بحران قیمت خبر داد.
وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد اصناف، اتحادیه میدان بار و خردهفروشان میزان دقیق نیاز بازار را به بخش تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی اعلام کنند تا براساس تقاضا محصول مورد نیاز از ذخایر سردخانهها و ظرفیتهای تشکلهای کشاورزی تامین شود.
مدیر امور زراعت استان همدان با تبیین تفاوت میان سیبزمینی تابستانه و پاییزه بر نقش کلیدی محصول پاییزه در تامین مستمر بازار تاکید کرد و افزود: پیشبینی میشود امسال حدود ۵۰۰ هزار تن سیبزمینی پاییزه در استان همدان تولید شود.
وی ادامه داد: همدان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی بارانداز و ذخیرهسازی پذیرای حدود ۲۵۰ هزار تن سیبزمینی از استانهای آذربایجان و سایر مناطق خواهد بود که مجموع ظرفیت تامین را به سطح بسیار مناسبی میرساند.
بایگانه در خصوص قیمتگذاری و شبکه توزیع با جزئیات دقیق اظهار کرد: سیبزمینی درجه یک با قیمت ۵۵ تا ۵۷ هزار تومان در اختیار شبکه توزیع قرار میگیرد و با احتساب هزینههای تحویل قیمت برای خردهفروشان در حدود ۶۰ هزار تومان تعیین شده و محصول حداکثر با قیمت ۷۵ هزار تومان در مراکز عرضه ثابت به مصرفکننده تحویل خواهد شد.
مدیر امور زراعت استان همدان در خصوص عرضه سیار افزود: برای واحدهای سیار و وانتبارها با توجه به شرایط توزیع سقف قیمت ۶۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: قیمت ۷۵ هزار تومانی در مراکز ثابت با هماهنگی و تائید بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و در قالب صورتجلسه رسمی تعیین شده است.
بایگانه درباره نحوه دسترسی خردهفروشان به محصول تصریح کرد: انبار تعاون روستایی محل اصلی تحویل محصول برای خردهفروشان تعیین شده است و این واحدهای صنفی میتوانند با هماهنگی مدیری تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی متناسب با نیاز خود از محمولههای موجود در انبار اقدام به دریافت محصول کنند.
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