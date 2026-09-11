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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

فرمانده تروریست‌های سنتکام عازم عربستان شد

فرمانده تروریست‌های سنتکام عازم عربستان شد

فرمانده تروریست‌ های آمریکایی در منطقه (سنتکام) در خصوص تحولات یمن به عربستان سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دریاسالار کوپر فرمانده تروریست‌ های آمریکایی در منطقه (سنتکام) برای هماهنگی در خصوص تحولات یمن، راهی عربستان سعودی شده است.

این در حالیست که اکسیوس ساعاتی پیش خبر داد: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دیروز پنج‌شنبه ۲ بار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رایزنی تلفن کرد. ولیعهد عربستان در این تماس ها از رئیس جمهور آمریکا درخواست کرد تا نیروهای مبارز یمنی را مورد حمله قرار دهد؛ اما ترامپ مخالفت کرد.

این در حالیست که شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» هم اخیرا به نقل از منبعی که آن را «آگاه از موضوعات عربستان» توصیف کرد، پیشتر فاش کرد که عربستان برنامه‌های جنگی خود برای حمله به یمن را تدوین کرده و متحدانش را از برنامه‌های خود مطلع ساخته است.

دیپلمات‌های سعودی در ماه اوت به سناتورهای آمریکایی اطلاع دادند که کانال‌های ارتباط سیاسی با انصار الله از بین رفته است. آنها خواستار حمایت واشنگتن از این حملات شده‌اند.

عربستان همچنین در حال تلاش است تا کشورهای دیگر را که در اتحاد با آمریکا علیه جنگ افروزی در ایران تردید داشتند، به جنگ در یمن بکشاند.

از سوی دیگر، خبرگزاری فرانسه ساعاتی پیش به نقل از یک مقام محلی اعلام کرد: حوثی‌ها (ارتش و مبارزان یمنی) کنترل جزیره «میون» را به دست گرفته و تصرف تنگه باب‌المندب را تکمیل کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع آگاه خبر داد: حوثی‌ها (ارتش و مبارزان یمنی) به شهر ساحلی «ذوباب» در تنگه باب‌المندب رسیده‌اند.

خبرنگار المیادین نیز گزارش داد که وضعیت در «المخا» که در تصرف کامل ارتش یمن است، به حالت عادی بازگشته و فعالیت نهادهای دولتی ازسر گرفته شده است.

کد مطلب 6943881

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    نظرات

    • سید حسن حسینی IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
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      تا زمان هست و تنور داغ هست باید انصارالله مجهز به پهپادهای پرسه زن بشه و عملیات های ایذایی را در خاک عربستان شروع کنه ،فرصت نفس کشیدن به عربستان ،این خودفروخته ها رو دوباره با همراهی امریکا شیر میکنه
    • IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
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      بیشرف برای مبارزه با مسلمانان یمنی به اربابش پیام میده ولی حاضر نبود و نیست و نخواهد بود که به رژیم صهیونیستی حتی تشری بزند و اعتراضی بکتد ! حمله ، پیشکش

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