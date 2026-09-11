سرهنگ حبیب خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان بستانآباد در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق مواد مخدر و هنگام کنترل و رصد محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند.
وی افزود: مأموران پس از توقیف خودرو و انجام بازرسی، موفق به کشف هشت کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان بستانآباد ادامه داد: در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
خدایی با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر و برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به اطلاع مأموران انتظامی برسانند.
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