سرهنگ حبیب خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان بستان‌آباد در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر و هنگام کنترل و رصد محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از توقیف خودرو و انجام بازرسی، موفق به کشف هشت کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بستان‌آباد ادامه داد: در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

خدایی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر و برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع مأموران انتظامی برسانند.