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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۳

کشف ۸ کیلوگرم تریاک در محورهای مواصلاتی بستان‌آباد

کشف ۸ کیلوگرم تریاک در محورهای مواصلاتی بستان‌آباد

بستان‌آباد- فرمانده انتظامی شهرستان بستان‌آباد از کشف هشت کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری یک نفر در جریان عملیات مأموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حبیب خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان بستان‌آباد در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر و هنگام کنترل و رصد محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از توقیف خودرو و انجام بازرسی، موفق به کشف هشت کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بستان‌آباد ادامه داد: در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

خدایی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر و برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع مأموران انتظامی برسانند.

کد مطلب 6943627

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