به گزارش خبرنگار مهر، چهل‌ و پنجمین دوره آزمون گواهینامه، هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های فوق‌تخصصی بالینی پزشکی امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در دو نوبت صبح و بعدازظهر در ۳۳ حوزه و با حضور ۵ هزار و ۲۰۵ داوطلب برگزار شد.

بر اساس دستورالعمل، کلید اولیه آزمون از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت.

داوطلبان می‌توانند اعتراض خود به سؤالات و کلید آزمون را صرفاً از طریق فرم اعتراض اینترنتی، از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۳ شهریورماه تا ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ ثبت کنند.

آزمون های شفاهی پس از برگزاری آزمون کتبی و برای افرادی که دارای حدنصاب لازم هستند در بازه زمانی روزهای ۱۹ تا ۲۶ شهریورماه در مراکز اعلام شده با روش هایی از جمله KFP PMP / OSCE MMI و سایر روشهای ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و ... برگزار خواهد شد.