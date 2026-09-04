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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

کلید اولیه آزمون‌های دانشنامه پزشکی منتشر شد؛ امکان اعتراض تا فردا

کلید اولیه آزمون‌های دانشنامه پزشکی منتشر شد؛ امکان اعتراض تا فردا

کلید اولیه آزمون های گواهینامه و دانشنامه تخصصی و آزمون دانشنامه فوق‌تخصصی بالینی پزشکی منتشر شد. امکان اعتراض تا شنبه فراهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل‌ و پنجمین دوره آزمون گواهینامه، هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های فوق‌تخصصی بالینی پزشکی امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در دو نوبت صبح و بعدازظهر در ۳۳ حوزه و با حضور ۵ هزار و ۲۰۵ داوطلب برگزار شد.

بر اساس دستورالعمل، کلید اولیه آزمون از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت.

داوطلبان می‌توانند اعتراض خود به سؤالات و کلید آزمون را صرفاً از طریق فرم اعتراض اینترنتی، از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۳ شهریورماه تا ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ ثبت کنند.

آزمون های شفاهی پس از برگزاری آزمون کتبی و برای افرادی که دارای حدنصاب لازم هستند در بازه زمانی روزهای ۱۹ تا ۲۶ شهریورماه در مراکز اعلام شده با روش هایی از جمله KFP PMP / OSCE MMI و سایر روشهای ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و ... برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6936974

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