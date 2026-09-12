«مهمان مامان» پیوند ادبیات و سینما را به تصویر کشید

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه، نشست «سینما کتاب» با محوریت بررسی کتاب «مهمان مامان» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی و فیلم اقتباسی داریوش مهرجویی در سالن جلسات ادارهکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه برگزار شد.
این نشست با حضور پریسا محمدی، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه، کوروش باباجانی، معاون توسعه کتابخانههای عمومی استان، دکتر درکه، مهرداد کرمی و آرزو کرمی از روانشناسان، پگاه نیشابوری مدرس دانشگاه و جمعی از کارشناسان و کتابداران کتابخانههای عمومی همراه بود.
پریسا محمدی در این نشست با اشاره به پیوند دیرینه ادبیات و سینما اظهار کرد: ادبیات با استفاده از واژهها، روایتها و شخصیتپردازی، جهان ذهنی مخاطب را شکل میدهد و سینما نیز با بهرهگیری از تصویر و صدا، این جهان را به تجربهای دیداری تبدیل میکند.
وی افزود: اقتباس سینمایی نهتنها از ارزش ادبی یک اثر کم نمیکند، بلکه میتواند ابعاد تازهای به آن بیفزاید و مفاهیم انسانی و اجتماعی را برای گروه گستردهتری از مخاطبان قابل دسترس کند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت کتابخانههای عمومی در تقویت ارتباط میان کتاب و سینما تصریح کرد: نمایش فیلمهای اقتباسی از آثار موجود در مجموعه کتابخانهها و برگزاری نشستهای تخصصی میتواند به معرفی منابع و ترغیب مخاطبان به مطالعه کمک کند.
در ادامه این نشست، دکتر درکه با بررسی ارتباط سینما و روانشناسی به نقش آثار سینمایی در شکلگیری رفتار، یادگیری و الگوهای ذهنی پرداخت و با اشاره به مطالعاتی همچون آزمایش بندورا درباره تأثیر مشاهده رفتارهای خشونتآمیز بر کودکان و دیدگاه پیاژه درباره فرایند همانندسازی، ظرفیت سینما برای مطالعه و بازنمایی رفتار انسان را تشریح کرد.
وی همچنین با مرور بخشی از پیشینه سینما در کرمانشاه، به ورود صنعت برق به شهر در اوایل دهه ۱۳۱۰ و شکلگیری نخستین سالنهای سینمایی از جمله «باربد» اشاره کرد و بر ضرورت بازشناسی تاریخ سینما و معرفی مفاخر و ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان تأکید داشت.
کوروش باباجانی، معاون توسعه کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه نیز با تأکید بر توجه بیشتر به ظرفیتهای بومی در برنامههای «سینما کتاب» گفت: تماشای فیلم میتواند زمینهای برای آگاهی و شناخت باشد، اما مطالعه با دریافت یک تصویر آماده تفاوت دارد، چراکه مخاطب هنگام خواندن، شخصیتها و فضاها را در ذهن خود بازآفرینی میکند و قدرت تخیل و تفکر او فعال میشود.
وی سینما را ظرفیتی جذاب برای ارتباط با عموم مردم و مسیری برای دعوت مخاطبان به کتاب و کتابخوانی دانست و بر تداوم و ارتقای کیفی و کمی این نشستها تأکید کرد.
پگاه نیشابوری، مدرس دانشگاه، نیز با بررسی ابعاد ادبی و سینمایی «مهمان مامان»، مهماننوازی، آبروداری، همبستگی و همسایهداری را از محورهای اصلی این اثر برشمرد و به نقش عناصر بصری و موسیقی در انتقال فضای داستان اشاره کرد.
مهرداد کرمی، روانشناس، با بررسی فیلم از منظر روانشناختی، سه محور تابآوری، حمایت اجتماعی و پیام فرهنگی و درمانی را مورد توجه قرار داد و شخصیت «مامان عفت» را نمونهای از فداکاری و تلاش برای حفظ انسجام خانواده دانست.
آرزو کرمی، دیگر روانشناس حاضر در این نشست، نیز «مهمان مامان» را فراتر از یک کمدی ـ درام خانوادگی دانست و به مفاهیمی همچون ترس از قضاوت، عزتنفس و الگوهای شکلگرفته از دوران کودکی پرداخت و شخصیت «مامان» را نمادی از فداکاری و معیارهای سختگیرانه نسبت به خود معرفی کرد.
در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از کتابداران و همکارانی که در تولید محتوای رسانهای، تهیه کلیپ و انعکاس فعالیتها و برنامههای فرهنگی کتابخانههای عمومی مشارکت داشتند، قدردانی شد.
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