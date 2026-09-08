مرزهای کرمانشاه باید نقش واقعی خود در تجارت با عراق را ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان کرمانشاه با حضور یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق و حسن دانایی‌فر، رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، بر ضرورت تقویت مبادلات اقتصادی و تجاری استان با کشور عراق تأکید کرد.

حبیبی اظهار کرد: کرمانشاه به دلیل موقعیت جغرافیایی، برخورداری از مرزهای رسمی و ظرفیت‌های اقتصادی، درمانی، دانشگاهی و گردشگری، توانایی ایفای نقش محوری در توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق را دارد.

وی افزود: مباحث مطرح‌شده در این نشست نباید در حد گفت‌وگو باقی بماند و لازم است موارد مطرح‌شده در قالب مصوبه و صورتجلسه مشخص، به‌صورت جدی پیگیری شود؛ چرا که موضوع تجارت با عراق تنها به صادرات و واردات استان محدود نیست و با مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و کشور ارتباط دارد.

استاندار کرمانشاه توسعه مبادلات اقتصادی با عراق را از مطالبات جدی مردم و مورد تأکید رئیس‌جمهور دانست و گفت: این موضوع باید با برنامه‌ریزی دقیق، نگاه کارشناسی و جدیت بیشتر دنبال شود تا گلوگاه‌ها و موانع شناسایی و برای افزایش مبادلات تجاری با عراق اقدام شود.

حبیبی با اشاره به جایگاه راهبردی استان تصریح کرد: کرمانشاه به واسطه هم‌مرزی با عراق و موقعیت جغرافیایی خود، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه تجارت و تعاملات اقتصادی دارد.

وی ادامه داد: استان کرمانشاه دارای پنج مرز رسمی و یک بازارچه مرزی است و بازارچه‌ای که اخیراً در چارچوب قانون تجارت مرزی فعالیت خود را آغاز کرده نیز می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای رونق تجارت و بهبود معیشت مردم منطقه ایجاد کند.

استاندار کرمانشاه مرزهای پرویزخان، خسروی، سومار، شیخ‌صله و شوشمی و بازارچه‌های مرزی استان را از ظرفیت‌های مهم توسعه روابط اقتصادی با عراق عنوان کرد و افزود: هر یک از این مرزها متناسب با زیرساخت و ظرفیت خود می‌توانند در توسعه صادرات و واردات نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل دریایی گفت: در چنین شرایطی، مرزهای زمینی کرمانشاه می‌توانند نقش کلیدی‌تری در تأمین نیازهای کشور و توسعه صادرات ایفا کنند.

حبیبی بیان کرد: عنوان «کرمانشاه؛ دروازه زیارت و تجارت» که در جلسات کارشناسی برای معرفی جایگاه استان انتخاب شده، ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، زیارتی و گردشگری استان را به‌خوبی دربرمی‌گیرد.

وی با اشاره به فعال شدن منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین اظهار کرد: طرح جامع این منطقه تقریباً نهایی شده و اقدامات مناسبی برای توسعه زیرساخت‌ها انجام گرفته است؛ بنابراین منطقه آزاد قصرشیرین اکنون آمادگی جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دارد.

استاندار کرمانشاه افزود: یکی از اهداف اصلی در این منطقه استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران عراقی است و تلاش می‌کنیم قصرشیرین به محلی برای حضور و فعالیت مشترک سرمایه‌گذاران ایرانی و عراقی تبدیل شود.

وی با اشاره به وسعت حدود هفت هزار هکتاری منطقه آزاد قصرشیرین گفت: زیرساخت‌های منطقه نسبت به یک تا دو سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته و می‌تواند در آینده زمینه همکاری‌های اقتصادی مشترک میان ایران، دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان عراق را فراهم کند.

حبیبی تصریح کرد: حتی می‌توان از ظرفیت منطقه آزاد قصرشیرین برای ایجاد یک منطقه آزاد مشترک سه‌جانبه میان جمهوری اسلامی ایران، دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان عراق بهره گرفت.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پیوندهای گسترده میان مردم استان و عراق گفت: روابط کرمانشاه و عراق تنها در حوزه تجارت خلاصه نمی‌شود و در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، درمانی و آموزشی نیز ارتباطات عمیق و درهم‌تنیده‌ای وجود دارد.

وی افزود: مردم عراق از مراکز درمانی استان کرمانشاه استفاده می‌کنند و استقبال دانشجویان عراقی از مراکز آموزش عالی استان نیز نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود برای توسعه تعاملات با عراق است.

حبیبی تأکید کرد: باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم و به‌ویژه در حوزه اقتصادی، با توجه به توانمندی‌های استان، حداکثر بهره را از روابط با کشور عراق ببریم.

وی رسمی شدن مرزهای شیخ‌صله و شوشمی را از مطالبات مهم استان عنوان کرد و گفت: باید از طریق وزارت امور خارجه و با استفاده از ظرفیت مسئولان ملی، موافقت طرف عراقی برای رسمی شدن این مرزها اخذ شود.

استاندار کرمانشاه افزود: با وجود برخی ایرادات و موانع، این موضوع باید با جدیت پیگیری شود، چرا که رسمی شدن این مرزها می‌تواند رضایتمندی مردم و فعالان اقتصادی منطقه را افزایش دهد.

حبیبی همچنین بر ضرورت ایجاد سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استان دیالی عراق تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مراودات کرمانشاه با دیالی انجام می‌شود و با وجود ارتباطات گسترده با سلیمانیه و حلبچه، ایجاد سرکنسولگری در دیالی می‌تواند به توسعه روابط کمک کند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر استفاده از ظرفیت تهاتر کالا در مبادلات ایران و عراق اظهار کرد: باید سازوکارهایی برای تسهیل تجارت و کاهش وابستگی به نظام‌های مالی و ارزی پرهزینه ایجاد شود.

وی ایجاد مؤسسات مالی و سازوکارهای شبه‌بانکی مشترک میان دو کشور را ضروری دانست و گفت: مبادلات دلاری مشکلات و هزینه‌های زیادی برای تجار ایجاد می‌کند و باید بررسی شود چگونه می‌توان از ظرفیت پول ملی دو کشور برای تسهیل تجارت استفاده کرد.

حبیبی افزود: ایجاد سازوکارهای مالی مناسب میان ایران و عراق می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تسهیل تجارت و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی داشته باشد.

وی بر برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان و کشور در شهرهای مختلف عراق تأکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه در سلیمانیه، حلبچه، اربیل، دیالی و بغداد می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی ایران، به‌ویژه کرمانشاه، را فراهم کند.

استاندار کرمانشاه با تأکید ویژه بر ظرفیت اقلیم کردستان عراق خواستار حمایت سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ایران برای برگزاری نمایشگاه‌های مشترک شد.

وی همچنین برقراری حمل یکسره کالا میان ایران و عراق را از مطالبات فعالان اقتصادی استان دانست و افزود: این اقدام می‌تواند در تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های تجار و بازرگانان مؤثر باشد.

حبیبی تشکیل یک شرکت حمل‌ونقل مشترک میان ایران و عراق را نیز پیشنهاد کرد و گفت: فعال شدن چنین شرکتی می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در جابه‌جایی کالا میان دو کشور را برطرف و مبادلات تجاری را تسهیل کند.

استاندار کرمانشاه بر ایجاد روابط خواهرخواندگی میان کرمانشاه و یکی از استان‌های عراق تأکید کرد و گفت: این اقدام می‌تواند زمینه اعزام هیأت‌های تجاری، توسعه تعاملات اقتصادی و شکل‌گیری روابط پایدار میان فعالان اقتصادی دو طرف را فراهم کند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: عراق به دلیل همجواری یکی از مهم‌ترین بازارهای هدف کرمانشاه است، اما نباید تمام ظرفیت اقتصادی و صادراتی استان را به این بازار محدود کنیم.

حبیبی ادامه داد: در کنار استفاده حداکثری از فرصت همجواری با عراق، باید بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات استان شناسایی شود و از ظرفیت سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ایران در این زمینه استفاده کنیم.

وی با اشاره به اهمیت مرز پرویزخان گفت: این مرز سابقه طولانی و ظرفیت بالایی دارد و باید جایگاه واقعی خود را در مبادلات تجاری با عراق به دست آورد.

استاندار کرمانشاه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با عضویت جهانبخش سنجابی، نماینده اتاق بازرگانی، فرماندار قصرشیرین، گمرک و نماینده سازمان توسعه تجارت را مطرح کرد و افزود: این کمیته باید وضعیت مرز پرویزخان، دلایل کاهش فعالیت و موانع موجود را به‌دقت بررسی و نتایج را برای پیگیری در سطح ملی ارائه کند.

حبیبی تصریح کرد: هدف این است که پرویزخان به جایگاه اصلی و واقعی خود بازگردد و متناسب با ظرفیت‌هایش در خدمت توسعه تجارت، اقتصاد استان و کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به افزایش فعالیت مرزهای خسروی و سومار گفت: بخشی از بار تجاری که در گذشته از پرویزخان عبور می‌کرد، با توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تمایل طرف عراقی به مرزهای خسروی و سومار، به این دو مرز منتقل شده است.

استاندار کرمانشاه افزود: برای ارزیابی دقیق تجارت استان باید آمار مجموع مرزها را در نظر گرفت، زیرا کاهش فعالیت یک مرز لزوماً به معنای کاهش کلی مبادلات تجاری استان نیست و بخشی از بار تجاری در سال‌های اخیر میان مرزهای مختلف توزیع شده است.

وی اظهار کرد: اگرچه مجموع مبادلات استان تقریباً متناسب با میانگین کاهش کشوری کاهش یافته، اما ظرفیت مرز پرویزخان بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است و باید برای بازگرداندن این مرز به جایگاه واقعی خود تلاش کنیم.

حبیبی در پایان گفت: مباحث مطرح‌شده در این نشست کارشناسی و مفید بود و لازم است همه موارد در قالب مصوبه و صورتجلسه مشخص تدوین و برای پیگیری به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شود.

وی تأکید کرد: مجموعه استانداری موضوعات مطرح‌شده را با جدیت دنبال خواهد کرد و انتظار می‌رود سازمان توسعه تجارت، اتاق مشترک ایران و عراق، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ملی نیز برای رفع موانع و استفاده از ظرفیت‌های موجود همکاری کنند.

استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با استمرار این نشست‌ها و پیگیری جدی مصوبات، تحول در مبادلات تجاری ایران و عراق و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و مرزی استان محقق شود.