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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

ملت ایران نقشه‌های دشمن برای تصاحب نفت را ناکام گذاشت

ملت ایران نقشه‌های دشمن برای تصاحب نفت را ناکام گذاشت

شهرکرد-نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: ملت ایران شجاعانه در برابر قلدرهای حریص ایستاده و نقشه‌های آنان برای تصاحب نفت و ثروت کشور را ناکام گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد که در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد با تلاوت آیه ۴۵ سوره ص اظهار کرد: خداوند متعال بندگان برگزیده‌اش مانند حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب را که صاحبان قدرت و بصیرت بودند، با یاد سرای آخرت خالص کرد، این مسیر برای همه انسان‌ها قابل استفاده است.

وی تصریح کرد: یاد آخرت انسان را به عمل خیر، پس‌انداز برای قیامت، عبادت، پاک کردن حساب و کتاب، اجتناب از ظلم و حرام و حتی لرزیدن از غیبت تشویق می‌کند و چشم و گوش و زبان و اعضا را در مسیر خیر نگه می‌دارد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و افزود: پیامبر فرمودند از کودکان پنج خصلت را دوست دارم، گریه سریع (که نشانه خوف از خدا در دعا و مناجات است)، نشستن روی خاک بدون تکبر (تواضع)، خصومت در بازی بدون کینه‌ورزی، ذخیره‌نکردن برای فردا (پرهیز از مال‌اندوزی افراطی) و ساختن و سپس خراب‌کردن خانه‌های بازی (دل‌نبستن به دنیا)، این خصلت‌ها الگویی برای بزرگ‌ترهاست تا اهل گریه به درگاه خدا، خاکی، بدون کینه در مباحثات، قانع و بی‌علاقه به مال دنیا باشند.

فاطمی با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سید اسدالله مدنی، امام جمعه تبریز در ۲۰ شهریور ۱۳۶۰، یاد این عالم ربانی و مجاهد را گرامی داشت و خاطرنشان کرد: ایشان پس از تبعیدها و زندان‌های بسیار، به‌عنوان امام جمعه همدان و سپس تبریز منصوب شد و به دست منافقین به شهادت رسیدند.

وی در ادامه با تأکید بر موقعیت حساس کنونی کشور بیان داشت: ملت ایران شجاعانه در برابر قلدرهای حریص ایستاده و نقشه‌های آنان برای تصاحب نفت و ثروت کشور را ناکام گذاشته است، دشمنان که پایگاه‌هایشان آسیب دیده، اکنون با فشار اقتصادی، تحریم و ترویج بی‌حجابی و بدحجابی به میدان آمده‌اند، غربی‌ها از ابتدا با ما متفاوت بودند و این رفتارها ربطی به تاریخ و هویت ایرانی-اسلامی ندارد.

فاطمی از بانوان محجبه خواست در تقید و حضور اجتماعی خود کوشا باشند و تاکید کرد: نباید فریب توجیه‌هایی مانند «در قرآن نام حجاب نیامده» را خورد؛ این سخنان یا از بی‌سوادی است یا با نقشه پیش می‌رود، ملت ایران ملت قرآنی است و نباید با افکار باطل خالی شود.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر ضرورت اعتماد و وحدت گفت: در این موقعیت حساس، اتهام‌زنی، اختلاف‌انگیزی و یقه‌گیری جایز نیست، این درس را از شهید مدنی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب آموخته‌ایم، هرچه فریاد داریم باید بر سر آمریکا بکشیم، از مجلس، دولت و قوه قضائیه انتظار داریم در رصد مسائل معیشتی، حذف مفسدان اقتصادی و حل مشکلات مردم محکم‌تر عمل کنند تا نامشان با آب طلا در تاریخ استان ثبت شود.

فاطمی با توصیه به تقوا و پرهیزکاری، از خداوند متعال تعجیل در فرج امام زمان (عج)، رضای قلب مبارک ایشان، حشر شهدا با محمد و آل محمد (ص) و حفظ رهبر معظم انقلاب را مسئلت کرد و شر دشمنان اسلام را از سر مستضعفان کوتاه دانست.

کد مطلب 6943902

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