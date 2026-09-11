به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرکرد که در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد با تلاوت آیه ۴۵ سوره ص اظهار کرد: خداوند متعال بندگان برگزیدهاش مانند حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب را که صاحبان قدرت و بصیرت بودند، با یاد سرای آخرت خالص کرد، این مسیر برای همه انسانها قابل استفاده است.
وی تصریح کرد: یاد آخرت انسان را به عمل خیر، پسانداز برای قیامت، عبادت، پاک کردن حساب و کتاب، اجتناب از ظلم و حرام و حتی لرزیدن از غیبت تشویق میکند و چشم و گوش و زبان و اعضا را در مسیر خیر نگه میدارد.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و افزود: پیامبر فرمودند از کودکان پنج خصلت را دوست دارم، گریه سریع (که نشانه خوف از خدا در دعا و مناجات است)، نشستن روی خاک بدون تکبر (تواضع)، خصومت در بازی بدون کینهورزی، ذخیرهنکردن برای فردا (پرهیز از مالاندوزی افراطی) و ساختن و سپس خرابکردن خانههای بازی (دلنبستن به دنیا)، این خصلتها الگویی برای بزرگترهاست تا اهل گریه به درگاه خدا، خاکی، بدون کینه در مباحثات، قانع و بیعلاقه به مال دنیا باشند.
فاطمی با اشاره به سالروز شهادت آیتالله سید اسدالله مدنی، امام جمعه تبریز در ۲۰ شهریور ۱۳۶۰، یاد این عالم ربانی و مجاهد را گرامی داشت و خاطرنشان کرد: ایشان پس از تبعیدها و زندانهای بسیار، بهعنوان امام جمعه همدان و سپس تبریز منصوب شد و به دست منافقین به شهادت رسیدند.
وی در ادامه با تأکید بر موقعیت حساس کنونی کشور بیان داشت: ملت ایران شجاعانه در برابر قلدرهای حریص ایستاده و نقشههای آنان برای تصاحب نفت و ثروت کشور را ناکام گذاشته است، دشمنان که پایگاههایشان آسیب دیده، اکنون با فشار اقتصادی، تحریم و ترویج بیحجابی و بدحجابی به میدان آمدهاند، غربیها از ابتدا با ما متفاوت بودند و این رفتارها ربطی به تاریخ و هویت ایرانی-اسلامی ندارد.
فاطمی از بانوان محجبه خواست در تقید و حضور اجتماعی خود کوشا باشند و تاکید کرد: نباید فریب توجیههایی مانند «در قرآن نام حجاب نیامده» را خورد؛ این سخنان یا از بیسوادی است یا با نقشه پیش میرود، ملت ایران ملت قرآنی است و نباید با افکار باطل خالی شود.
امام جمعه شهرکرد با تأکید بر ضرورت اعتماد و وحدت گفت: در این موقعیت حساس، اتهامزنی، اختلافانگیزی و یقهگیری جایز نیست، این درس را از شهید مدنی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب آموختهایم، هرچه فریاد داریم باید بر سر آمریکا بکشیم، از مجلس، دولت و قوه قضائیه انتظار داریم در رصد مسائل معیشتی، حذف مفسدان اقتصادی و حل مشکلات مردم محکمتر عمل کنند تا نامشان با آب طلا در تاریخ استان ثبت شود.
فاطمی با توصیه به تقوا و پرهیزکاری، از خداوند متعال تعجیل در فرج امام زمان (عج)، رضای قلب مبارک ایشان، حشر شهدا با محمد و آل محمد (ص) و حفظ رهبر معظم انقلاب را مسئلت کرد و شر دشمنان اسلام را از سر مستضعفان کوتاه دانست.
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