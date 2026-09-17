به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر پنجشنبه در ادامه بازدید میدانی از مراکز حمایتی و خدماتی استان، با حضور در مرکز توانبخشی دختران معلول ذهنی و جسمی «تولدی دیگر» در شهر بوشهر، از نزدیک در جریان وضعیت نگهداری، خدمات درمانی و مشکلات این مرکز قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دختران توان‌خواه این مرکز، فعالیت در این حوزه را توفیقی الهی و جهادی مقدس برشمرد و اظهار کرد: رسیدگی به امور این عزیزان نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک تکلیف شرعی و اخلاقی بر عهده همه مسئولان و آحاد جامعه است.

مهرانگیز با اشاره به اهمیت نقش دستگاه قضا در صیانت از حقوق عامه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تاکید کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر بر خود فرض می‌داند که با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، حامی مراکز حمایتی و توانبخشی باشد و در راستای رفع موانع و مشکلات آنان، تمام تلاش خود را به کار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود خطاب به مسئولان و پرسنل این مرکز، ضمن قدردانی از ایثارگری‌های آنان، افزود: خدمت به توان‌خواهان دارای معلولیت که فرشتگانی زمینی هستند، جایگاهی رفیع نزد خداوند متعال دارد و پرسنل خدوم این مرکز با وجود سختی‌های کار، با صبوری و دلسوزی در حال خدمت‌رسانی هستند و دادگستری استان در حد توان از حقوق قانونی این مرکز و مددجویان آن حمایت خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان این بازدید، ضمن شنیدن مشکلات و دغدغه‌های مسئولان مرکز ، دستورات لازم را جهت پیگیری مسائل مربوط به این مرکز صادر کرد و بر تداوم نظارت‌های میدانی و حمایت‌های دستگاه قضایی از اینگونه مراکز حمایتی در سراسر استان تاکید کرد.