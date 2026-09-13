تجلیل از ۷۰ سینماگر تا ساخت ۶ پروژه سینمایی در البرز

سید محمود سرباز، معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز ملی سینما به هنرمندان و سینماگران استان، از اجرای برنامههای ویژه برای این مناسبت خبر داد و گفت: برای روز ملی سینما برنامههای مختلفی برای سینماگران، مخاطبان و مردم استان البرز پیشبینی شده است.
وی افزود: یکی از برنامههای پیشبینیشده، دیدار و بازدید از سه هنرمند پیشکسوت استان در حوزه سینما و تصویر است که با حضور مسئولان انجام خواهد شد.
معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ادامه داد: همچنین به مناسبت روز ملی سینما، بلیت سینماهای استان به مدت سه روز به صورت نیمبها عرضه میشود تا زمینه حضور بیشتر مردم در سینماها فراهم شود.
سرباز بیان کرد: برنامه تجلیل از سینماگران استان نیز در دستور کار قرار دارد و قرار است از حدود ۷۰ نفر از هنرمندان و فعالان حوزه سینما تجلیل شود که جزئیات و زمان برگزاری این برنامه متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
اکران فیلمهای روز در مناطق فاقد سینما
وی با اشاره به کمبود زیرساخت سینمایی در برخی شهرستانهای البرز گفت: بسیاری از شهرستانهای استان فاقد سینما هستند و مردم این مناطق برای تماشای فیلم باید به کرج یا فردیس مراجعه کنند؛ بر همین اساس تلاش کردهایم از ظرفیت سینمای سیار برای پوشش این مناطق استفاده کنیم.
معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز افزود: سینمای سیار تقریباً هر هفته در شهرستانها و مناطق کمبرخوردار استان حضور پیدا میکند و فیلمهای روز سینمای کشور را برای مردم این مناطق به نمایش میگذارد.
سرباز این اقدام را یکی از برنامههای ارزشمند فرهنگی دانست و گفت: با حمایت سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمهایی که در سینماهای کشور روی پرده هستند از طریق سینمای سیار نیز در اختیار مردم مناطق فاقد سینما قرار میگیرند.
پنج پروژه سینمایی در حال ساخت در البرز
وی درباره برنامه ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای احداث سینماهای جدید در شهرستانهای فاقد سینما اظهار کرد: سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه توسعه زیرساختهای سینمایی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.
معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ادامه داد: در این سیاست، سرمایهگذاران و مجموعههایی که قصد ساخت مراکز تجاری و مال دارند، تشویق میشوند بخشی از ظرفیت خود را به احداث پردیس سینمایی اختصاص دهند و در مقابل از مشوقهایی مانند معافیتهای مالیاتی و برخی عوارض شهرداری بهرهمند شوند.
سرباز گفت: این حمایتها کمک بزرگی برای تشویق سرمایهگذاران به ایجاد زیرساختهای فرهنگی از جمله سینما و سالن تئاتر است.
وی با اشاره به وضعیت پروژههای سینمایی استان البرز افزود: در حال حاضر حدود پنج تا شش پروژه سینمایی در استان در حال ساخت است و امیدواریم با تکمیل این پروژهها بخشی از کمبود زیرساختهای سینمایی البرز برطرف شود.
نظرآباد و چهارباغ همچنان فاقد سینمای فعال
معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز درباره وضعیت شهرستانهای فاقد سینما گفت: در شهر جدید مهستان پروژه سینمایی وجود دارد و از نظر فاصله جغرافیایی نیز میتواند بخشی از نیاز مناطق اطراف را پوشش دهد.
سرباز با اشاره به سینمای ۹ دی هشتگرد اظهار کرد: این سینما دارای دو سالن است، اما باید درباره میزان استقبال مردم و همچنین تبلیغات و اطلاعرسانی در سطح شهر نیز اقدامات بیشتری انجام شود تا ظرفیت موجود بهتر مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در چهارباغ نیز درخواستهایی برای ساخت سینما مطرح شده و موضوع در حال پیگیری است؛ با این حال یکی از ظرفیتهایی که در حال حاضر برای شهرستانهای فاقد سینما مورد استفاده قرار میگیرد، سینمای سیار است و تقریباً هر هفته این ظرفیت را در چند منطقه فعال میکنیم.
البرز ۸ پردیس سینمایی دارد
معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز درباره تعداد سینماهای استان گفت: در مجموع هشت مجموعه پردیس سینمایی در استان داریم که از ظرفیتهای مهم فرهنگی البرز محسوب میشوند.
سرباز ادامه داد: پردیس اکومال فردیس دارای ۶ سالن سینمایی و ۹۰۳ صندلی، پردیس پرشین دارای چهار سالن و ۵۲۶ صندلی و پردیس ساووجبلاغ دارای سه سالن و ۶۳۴ صندلی است.
وی افزود: پردیس سینمایی الهیه گرمدره نیز سه سالن با ۱۸۰ صندلی دارد و سینما هجرت دارای دو سالن با مجموع ۸۷۴ صندلی است. همچنین یک سالن سینما در فردیس با ظرفیت ۳۱۸ صندلی فعال است.
معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: سینمای سپهر فردیس نیز یک سالن با ظرفیت ۳۲۰ صندلی دارد که در حال حاضر غیرفعال است و سینمای ۹ دی هشتگرد نیز دارای ظرفیت ۲۵۱ صندلی است.
سرباز خاطرنشان کرد: استاندارد جهانی به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، یک سالن نمایش را در نظر میگیرد و در توسعه زیرساختهای سینمایی کشور نیز تلاش میشود این استاندارد مورد توجه قرار گیرد.
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