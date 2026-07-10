به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، صبح جمعه با اشاره به تداوم گرما در سطح استان اظهار کرد: طی امروز، ماندگاری هوای گرم در تمامی مناطق استان پیش بینی می شود و در ساعات بعدازظهر، وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی بر روی مناطق دریایی رخ خواهد داد که موجب تلاطم نسبی دریا می‌شود.

حمزه‌نژاد درباره وضعیت آسمان هرمزگان تصریح کرد: آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در سواحل و جزایر، پدیده مه صبحگاهی و غبار محلی دور از انتظار نیست؛ همچنین در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات شمالی و شرقی استان به ویژه شهرستان بشاگرد، رشد ابر همراه با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در خصوص شرایط دریایی هشدار داد و گفت: طی امروز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، تنگه هرمز و بخش‌هایی از خلیج‌فارس با وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی، کمی مواج خواهد شد و به شناورهای سبک و صیادی توصیه می‌شود تردد خود را با احتیاط کامل انجام دهند.

وی افزود: از ظهر شنبه و طی روز یکشنبه، وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب غربی تا شمال غربی به‌ویژه در دریای عمان و تنگه هرمز، دریا را نسبتاً مواج خواهد کرد؛ سرعت باد در ساعات بعدازظهر و شب به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به ۱۵۰ سانتیمتر میرسد که ضروری است تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان اندیشیده شود.

حمزه‌نژاد با اشاره به افزایش سرعت باد در خشکی‌های شرقی و شمالی استان از امروز، بیان کرد: احتمال بروز گردوغبار در این مناطق وجود دارد و شهروندان باید نسبت به آن آمادگی داشته باشند.

این مقام مسئول در تشریح روند دمایی استان گفت: طی امروز، ضمن ماندگاری هوای گرم، به‌طور موقت در برخی نقاط استان از دمای بیشینه بین ۱ تا ۳ درجه کاسته خواهد شد، اما از اوایل هفته آینده با شدت گرفتن وزش بادهای گرم و خشک در جنوب شرق کشور، کاهش رطوبت نسبی و افزایش محسوس دمای بیشینه در سطح استان به ویژه نیمه شرقی رخ خواهد داد.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز در طول روز، به‌ویژه در ساعات ظهر که اوج گرماست، خودداری کنند و توصیه‌های هواشناسی را جدی بگیرند.

وی عنوان کرد: دمای بیشینه امروز در بندرعباس به ۴۲ درجه و در میناب به ۴۴ درجه سانتیگراد خواهد رسید و به کشاورزان توصیه می‌شود آبیاری را به ساعات خنک روز موکول کرده و از چرای دام در ساعات اوج گرما خودداری کنند.