گروه تبهکار سایبری رقیب خود را هک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شاینی هانترز» یک گروه اخاذی دیجیتال که به دلیل کمپین های تهاجمی سرقت داده شناخته شده، اعلام کرد پس از کشف یک شکاف در نرم افزار وب سایت گروه هکری cl۰p در وب تاریک به آن رسوخ کرده و به نفوذ وسیعی در زیرساخت گروه دست یافته است.

شاینی هانترز در یک چت آنلاین با خبرگزاری رویترز گفت: ما در واقع مالک آنها هستیم.

گروه هکری cl۰p به پیام ها برای اظهار نظر پاسخی نداد و وب سایت وب تاریک این گروه روز یکشنبه قابل دسترسی نبود. دو کارشناس امنیت سایبری معتقدند این جدال میان گروه های مجرمان سایبری واقعی به نظر می رسد.

براندون پارسونز یک مدیر اطلاعات تهدید در شرکت «اسنت سولوشنز» در این باره می گوید: جدال در وب تاریک یک پدیده واقعی است. از سوی دیگر جو روزن مدیربخش تحقیقات امنیتی در شرکت اسپای کلاود اظهار کرده تا به حال ندیده بود یک گروه هکری چنین آشکار گروه دیگری را قبضه کند. او می گوید: این واقعاً یک اتفاق غیرمنتظره بود. به‌ندرت پیش می‌آید که ببینم این مجرمان با یکدیگر درگیر می‌شوند.

شاینی هکرز که بر سر ادعای انجام یک سرقت در سال گذشته، با گروه cl۰p دچار اختلاف شدید شده بود. موضوع این سرقت، سوءاستفاده‌ای نرم‌افزاری بود که از یک نقص امنیتی ناشناخته در آن زمان در E-Business Suite (EBS)، محصول شرکت Oracle، سو استفاده می کرد.

چنین آسیب‌پذیری‌هایی که به آنها شکاف های روز صفر گفته می شودبرای هکرها بسیار ارزشمند هستند، زیرا می‌توانند از آن‌ها برای دستیابی گسترده به شبکه‌های آسیب‌پذیر استفاده کنند.

cl۰p که یک گروه تبهکاری سایبری روسی‌زبان است، از این آسیب‌پذیری در EBS برای سرقت داده‌های بیش از ۱۰۰ شرکت استفاده کرد. به گفته یک تحلیلگر گوگل چنین رقمی تعداد قربانیان را نشان می‌دهد. با این وجود شاینی هانترز به رویترز مدعی شد قبل از گروه هکری دیگر آسیب پذیری مذکور را کشف کرده بود. به گفته شاینی هانترز، cl۰p با ادامه پیدا کردن اختلاف، تهدید کرد هویت چند نفر از اعضای گروه رقیب خود را افشا خواهد کرد.

در مقابل، شاینی هانترز نیز تهدید کرد جزئیات نحوه فعالیت داخلی cl۰p را افشا کند.

cl۰p به دلیل مهارتش در یافتن و سواستفاده از شکاف ها در نرم افزارهای شرکتی ، یکی از پیشرفته ترین گروه های مجرمانه سایبری به حساب می آید.