به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان یزد، سیدجلال موسوی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان در جریان گشت و پایش مناطق آزاد خرانق، تعدادی تله زندهگیری را شناسایی و جمعآوری کردند.
وی افزود: این تلهها با هدف زندهگیری گوسفند و بز وحشی در زیستگاههای طبیعی منطقه نصب شده بود که محیطبانان پس از شناسایی، نسبت به جمعآوری آنها اقدام کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان با تأکید بر ضرورت حفاظت از حیاتوحش گفت: استفاده از تله و هرگونه اقدام برای زندهگیری یا آسیب به گونههای حیاتوحش، تهدیدی برای جمعیت گونههای ارزشمند منطقه محسوب میشود و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
موسوی با اشاره به استمرار گشت و پایش زیستگاههای خرانق، از شهروندان و جوامع محلی خواست موارد مشکوک و تخلفات زیستمحیطی را گزارش کنند.
نظر شما