سرهنگ حجت نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق و برداشت غیرمجاز محصولات و ذخایر طبیعی و با هدف صیانت از منابع ملی، مأموران انتظامی شهرستان نوشهر با همکاری نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت حین گشت و کنترل در مناطق جنگلی، موفق به شناسایی و کشف محموله چوب قاچاق شدند.
وی افزود: قاچاقچیان با استفاده از تعدادی قاطر اقدام به حمل و انتقال چوبهای قطعشده در عمق جنگل میکردند که با هوشیاری مأموران شناسایی و محموله چوب قاچاق به میزان بیش از ۳ تن کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی، خاطرنشان کرد: برخورد با قاچاقچیان و متجاوزان به عرصههای ملی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و مأموران انتظامی با همکاری دستگاههای متولی، اجازه نخواهند داد سودجویان به سرمایههای طبیعی و ملی کشور آسیب وارد کنند.
سرهنگ نورانی در پایان از همکاری و همراهی نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت در اجرای این عملیات تقدیر کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قطع و حمل غیرمجاز درختان و قاچاق چوب، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند.
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