آذری: ۴ تن چوب بید غیرمجاز در دالاهو کشف شد

علی آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف و ضبط چهار تن چوب بید غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: این محموله در جریان اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق چوب و تخریب عرصه‌های منابع طبیعی و هنگام گشت و مراقبت نیروهای پاسگاه ویژه در منطقه بیونیج و روستای ده‌کهنه شناسایی و توقیف شد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دالاهو افزود: چوب‌های کشف‌شده به صورت غیرمجاز قطع شده و برای انتقال آماده شده بودند که مأموران یگان حفاظت پس از شناسایی، محموله را ضبط کردند.

آذری با اشاره به تداوم گشت‌های حفاظتی در عرصه‌های منابع طبیعی تصریح کرد: نیروهای یگان حفاظت به شکل شبانه‌روزی در مناطق مختلف حضور دارند و با تشدید اقدامات مراقبتی، با تخریب و تصرف عرصه‌های منابع طبیعی برخورد قاطع خواهد شد.

وی ادامه داد: شناسایی و پیگیری متخلفان در دستور کار قرار دارد و با موارد تخلف در حوزه منابع طبیعی مطابق قانون برخورد می‌شود.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دالاهو از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده قطع درختان، حمل چوب غیرمجاز یا تصرف اراضی ملی، موارد را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی استان اطلاع دهند.