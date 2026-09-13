آغاز جشنواره تابستانی والیبال بروجن

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک میرزایی، در مراسم افتتاحیه جشنواره تابستانی والیبال اظهار کرد: این جشنواره با هدف ایجاد نشاط ورزشی، شناسایی استعدادها و توسعه والیبال در رده‌های پایه برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در این طرح تابستانی حدود یک هزار ورزشکار دختر و پسر از نقاط مختلف شهرستان حضور دارند و ۴۰ تیم در رده‌های نونهالان و نوجوانان دختر و پسر به رقابت می‌پردازند.

رئیس هیئت والیبال شهرستان بروجن افزود: تیم‌های بروجن، نقنه، سفیددشت، بخش گندمان، فرادنبه و بلداجی و باشگاه‌های اوج و فراز بروجن، شاهین فرادنبه و دزپارت بلداجی در این جشنواره که به مدت یک هفته در سالن ورزشی فجر بروجن برگزار می‌شود، حضور دارند و تلاش شده است خانواده‌ها نیز در کنار فرزندان خود شاهد این رویداد ورزشی باشند.

میرزایی یادآور شد: توجه به رده‌های پایه، زمینه‌ساز کشف و پرورش استعدادهای آینده والیبال است و برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی برای افزایش تجربه و انگیزه ورزشکاران خواهد بود.