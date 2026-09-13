به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سعیدی، با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی و هوشمندسازی توزیع آرد، اظهار کرد: مردم مستحضرند که دولت همه ساله یارانه قابل توجهی را برای تأمین گندم، آرد و نان مردم در نظر می‌گیرد.

وی تصریح کرد: به‌منظور آنکه فرایند توزیع آرد هوشمند، شفاف، عادلانه و قابل نظارت و پایش باشد، سامانه‌ای با عنوان «سامانه یکپارچه مدیریت آرد» یا «سیما» طراحی شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در بستر این سامانه، چندین سال است که آرد خبازی عرضه می‌شود و اخیراً نیز دستورالعمل طرح هوشمندسازی توزیع آرد خام روستایی و عشایری توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران ابلاغ شده است.

سعیدی ادامه داد: از آنجا که آرد خام خانه‌پز روستایی و عشایری از طریق عاملان توزیع اتحادیه‌های تعاون روستایی و عشایری توزیع می‌گردد و برای همه آن‌ها کد کاربری و رمز عبور تعریف شده، از جامعه عزیز روستایی و عشایری درخواست داریم با توجه به فرصت اندک باقی‌مانده تا ۲۴ شهریورماه، حتماً به عوامل توزیعی که پیش‌تر از آنجا آرد خود را تأمین می‌کردند مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: روستاییان و عشایر ابتدا از ثبت‌نام خود اطمینان حاصل کنند و در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات، نسبت به به‌روزرسانی آن اقدام نمایند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که سامانه، سهمیه آرد مهرماه خانوارها را بر اساس تعداد اعضای خانوار برای سرپرست خانوار شارژ می‌کند.