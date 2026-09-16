به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظریدوست عصر چهارشنبه در جلسه توجیهی دهیاران بخش مرکزی و پیرسلمان که با حضور معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر مسئولان محلی برگزار شد، اظهار کرد: دهیاران به عنوان بازوان اجرایی در روستاها مسئولیت خطیری در مدیریت بحران و حفظ آمادگی در شرایط حساس کنونی بر عهده دارند.
وی با اشاره به پیشبینی وقوع پدیده اقلیمی «النینو» و احتمال بروز سیلابهای شدید در فصل پاییز، تصریح کرد: با توجه به تجربه سیل سال ۹۸ که خسارات قابلتوجهی به زیرساختها وارد کرد، دستگاههای متولی و بهویژه دهیاران باید آمادگی خود را برای مقابله با شرایط جوی پیشرو به حداکثر برسانند.
فرماندار اسدآباد تاکید کرد: لایروبی رودخانهها، پاکسازی جداول و مسیرهای انتقال آب در محدوده روستاها شناسایی نقاط حادثهخیز و آمادهسازی ماشینآلات سنگین برای عملیاتهای اضطراری باید از هماکنون در اولویت کاری دهیاران قرار گیرد.
وی با تاکید بر تامین امنیت غذایی پایدار در روستاها از وضعیت کنونی تجهیز نانواییها به سوخت جایگزین انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر تنها ۵۰ درصد نانواییهای شهرستان به سوخت دوم کپسول گاز، موتور برق و منبع آب مجهز هستند که این آمار باید با نظارت دهیاران و دستگاههای ذیربط به ۱۰۰ درصد برسد تا در مواقع بحرانی، خللی در تامین نان مردم ایجاد نشود.
نظری دوست در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استفاده از دوربینهای پایش تصویری در روستاها پرداخت و خاطرنشان کرد: این دوربینها تحت مدیریت دهیاریها قرار دارند و استفاده از آنها باید با نظارت و مجوز دستگاه قضایی انجام شود و هرگونه ارائه تصاویر به افراد غیرمسئول بدون مجوز قانونی ممنوع است و دهیاران باید نسبت به تبعات حقوقی آن هوشیار باشند.
وی بر لزوم همافزایی و وحدت رویه میان دهیاران، بخشداران و دستگاههای اجرایی تاکید کرد و افزود: شناسایی ماشینآلات بخش خصوصی در روستاها برای بهرهگیری در مواقع بحرانی ضروری و در شرایط اضطراری بسیج تمامی امکانات برای خدمترسانی به مردم الزامی است و هیچگونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.
فرماندار اسدآباد در پایان ضمن قدردانی از مشارکت فعال دهیاران در برنامهها و رزمایشهای اخیر از آنها خواست تا با هوشیاری کامل و رویکرد جهادی برای عبور از فصل بارندگی و شرایط احتمالی بحرانی برنامهریزی دقیق داشته باشند.
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