به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زمانی اظهار کرد: از ابتدای سال تا اواسط شهریورماه در مجموع حدود ۲۱ هزار مورد بازرسی از واحدهای عرضه‌کننده کالا و خدمات در استان قزوین انجام شده که ۱۰ هزار و ۸۹۰ مورد از این بازرسی‌ها مربوط به نانوایی‌ها بوده است.

وی افزود: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده از نانوایی‌های استان، یک‌هزار و ۲۶۶ مورد تخلف شناسایی و برای ۸۲۵ مورد نیز پرونده تخلف در حوزه آرد و نان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، بیشترین تخلف ثبت‌شده در نانوایی‌ها را مربوط به کم‌فروشی عنوان کرد و گفت: ۴۱۲ مورد کم‌فروشی در جریان بازرسی‌ها شناسایی شده است.

زمانی ادامه داد: پس از کم‌فروشی، ۲۸۱ مورد عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی، ۱۶۸ مورد عدم رعایت موازین بهداشتی، ۱۲۴ مورد عدم رعایت ساعت کار و تعطیل‌کاری، ۸۸ مورد گران‌فروشی، ۳۲ مورد عرضه خارج از شبکه، ۱۲۵ مورد عدم درج قیمت و نصب نرخنامه و ۳۶ مورد سایر تخلفات ثبت شده است.

وی همچنین از کشف و ضبط ۳۲ پرونده مربوط به قاچاق آرد و نان، چای و سایر کالاها خبر داد و بیان کرد: بر اساس صورتجلسه‌های تنظیم‌شده از ابتدای سال تا اواسط شهریورماه، کالاهای قاچاق به ارزش حدود ۳ میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: بازرسی و نظارت بر نانوایی‌ها و واحدهای عرضه‌کننده کالاهای اساسی با هدف رسیدگی به تخلفات و نظارت بر بازار در استان ادامه دارد.