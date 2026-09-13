کاهش ۲.۸ درصدی قیمت نفت برنت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده های سایت تحلیلی (Oil Price) قیمت نفت خام برنت در قرارداد تحویل نوامبر با ۳.۰۲ دلار کاهش نسبت به روز معاملاتی قبل، به ۱۰۴.۶۱ دلار برای هر بشکه رسید.

بر اساس داده‌های بازار، قیمت برنت در معاملات روزانه بین ۱۰۳.۵۰ تا ۱۰۹.۹۷ دلار نوسان داشت و در نهایت معاملات با قیمت ۱۰۴.۶۱ دلار به پایان رسید.

با وجود افت روزانه، نفت برنت در هفته منتهی به ۱۱ سپتامبر حدود ۸.۷ درصد افزایش قیمت را ثبت کرد و همچنان در محدوده بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه قرار دارد.

کاهش قیمت در آخرین روز معاملات هفته در شرایطی رخ داد که بازار نفت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه و مسیرهای انتقال نفت در خاورمیانه قرار داشت. در همین حال، گزارش‌هایی درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای مدیریت وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز، بخشی از نگرانی‌های بازار درباره اختلال عرضه را کاهش داد.