  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

نفت برنت پس از سقوط به زیر ۱۰۰ دلار، دوباره صعودی شد

نفت برنت پس از سقوط به زیر ۱۰۰ دلار، دوباره صعودی شد

قیمت نفت برنت در معاملات روز سه‌شنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ با افزایش همراه شد و به ۱۰۱ دلار و ۲۷ سنت به ازای هر بشکه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های منتشرشده در پایگاه تحلیلی اویل‌پرایس (OilPrice)، قیمت قرارداد ماه نوامبر نفت برنت در زمان ثبت این داده با ۹۳ سنت افزایش معادل ۰.۹۳ درصد همراه بوده است.

نمودار معاملات نشان می‌دهد قیمت برنت طی روزهای اخیر نوسان قابل‌توجهی داشته و پس از افت تا محدوده ۹۹ دلار، بار دیگر به کانال ۱۰۱ دلار بازگشته است.

همچنین گزارش‌های بازار در روز سه‌شنبه از افزایش قیمت نفت در پی تحولات مربوط به احتمال ازسرگیری گفت‌وگوهای ایران و آمریکا حکایت دارد؛ رویترز نیز در گزارشی قیمت برنت را در معاملات روز جاری بالای ۱۰۲ دلار اعلام کرده است.

کد مطلب 6954849
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه