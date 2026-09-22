نفت برنت پس از سقوط به زیر ۱۰۰ دلار، دوباره صعودی شد

قیمت نفت برنت در معاملات روز سه‌شنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ با افزایش همراه شد و به ۱۰۱ دلار و ۲۷ سنت به ازای هر بشکه رسید.