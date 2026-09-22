نفت برنت پس از سقوط به زیر ۱۰۰ دلار، دوباره صعودی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای منتشرشده در پایگاه تحلیلی اویلپرایس (OilPrice)، قیمت قرارداد ماه نوامبر نفت برنت در زمان ثبت این داده با ۹۳ سنت افزایش معادل ۰.۹۳ درصد همراه بوده است.
نمودار معاملات نشان میدهد قیمت برنت طی روزهای اخیر نوسان قابلتوجهی داشته و پس از افت تا محدوده ۹۹ دلار، بار دیگر به کانال ۱۰۱ دلار بازگشته است.
همچنین گزارشهای بازار در روز سهشنبه از افزایش قیمت نفت در پی تحولات مربوط به احتمال ازسرگیری گفتوگوهای ایران و آمریکا حکایت دارد؛ رویترز نیز در گزارشی قیمت برنت را در معاملات روز جاری بالای ۱۰۲ دلار اعلام کرده است.
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