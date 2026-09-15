به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفتگویی اختصاصی با تیوی بریکس گفت: اجلاس بریکس در هند جایگاه این گروه را بهعنوان یکی از محورهای چندجانبهگرایی و ابزاری برای پیشبرد منافع اکثریت جهانی تقویت خواهد کرد.
وی گفت: حضور رهبران کشورهای شریک بریکس و همچنین رؤسای شماری از کشورهایی که ریاست گروههای منطقهای جنوب و شرق جهان را برعهده دارند در اجلاس دهلینو به تحقق این هدف کمک خواهد کرد.
ریابکوف افزود: مشارکت گسترده این جامعه در بریکس بسیار مناسب و مورد نیاز است. ریاست هند تلاش زیادی برای حضور این گروه از کشورها در اجلاس انجام داده است.
به گفته معاون وزیر امور خارجه روسیه، اجلاس پیشرو با تصمیمهای مهم و گامهای جدید برای تعمیق همکاری میان اعضای بریکس همراه خواهد بود.
شعار ریاست هند بر بریکس در سال ۲۰۲۶ «ساختن برای تابآوری، نوآوری، همکاری و پایداری» است.
به گفته ریابکوف این چهار محور، فعالیتهای بریکس در سه حوزه سیاست و امنیت، اقتصاد و امور مالی و همکاریهای فرهنگی و بشردوستانه را پوشش میدهد.
وی گفت: ما در تلاش هستیم نقش کشورهای اکثریت جهانی و گروههایی مانند بریکس را در همه این حوزهها بهطور مستمر تقویت کنیم.
ریابکوف با تأکید بر ساختار شبکهای بریکس گفت این گروه فاقد سلسلهمراتب داخلی است و تصمیمگیری بر اساس اجماع انجام میشود. وی افزود اجماع سازوکاری آسان نیست اما بدون آن بریکس بخش قابل توجهی از جذابیت خود را از دست خواهد داد.
وی تداوم فعالیتها را نیز یکی دیگر از اصول مهم بریکس دانست و گفت: دستاوردهای ریاست روسیه بر این گروه در سال ۲۰۲۴ پایهای برای فعالیتهای کنونی فراهم کرده است.
معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود: ما در بسیاری از حوزهها زمینه را فراهم کردیم و فعالیت بر اساس این مبانی امروز نیز ادامه دارد. منظورم پیش از هر چیز پیشنهادهای شناختهشده ماست که همه کشورهای بریکس از آن حمایت کردهاند؛ از جمله ایجاد سازوکار پرداختهای فرامرزی، زیرساخت تسویه و سپردهگذاری، ظرفیت بیمه اتکایی، بورس غلات بریکس و یک پلتفرم سرمایهگذاری جدید.
وی تأکید کرد: ما بهطور مستمر تلاش میکنیم این فعالیتها صرفاً به بیانیهها محدود نماند.
ریابکوف گفت: بریکس بیش از ۱۴۰ پروژه در دست اجرا دارد و تنها بانک توسعه نوین این گروه دارای داراییهایی به ارزش ۱۴۰ میلیارد دلار است.
وی همچنین به تلاش برای افزایش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات و توسعه سازوکارهای جایگزین برای تأمین و ارائه خدمات مالی به پروژهها اشاره کرد.
معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به بیستمین سالگرد تأسیس بریکس گفت تعداد اعضای این گروه طی دو دهه بیش از دو برابر شده و با احتساب کشورهای شریک، تعداد مشارکتکنندگان در آن چهار برابر افزایش یافته است.
وی موضوع هوش مصنوعی را نیز یکی از محورهای مهم همکاریهای کنونی بریکس دانست و گفت: احتمالاً هنوز برای صحبت از شکلگیری یک گروه کاملاً مستقل بریکس در زمینه هوش مصنوعی زود است اما ما عقب نماندهایم و در حال پیشرفت هستیم.
ریابکوف افزود: کشورهای عضو بریکس با تکیه بر ظرفیتهای خود در حوزه هوش مصنوعی، استفاده صلحآمیز از فضا و ایجاد شرایط مناسب برای گسترش تجارت متقابل و کاهش موانع، پایههای همکاری را تقویت میکنند.
وی همکاری در حوزه بهداشت عمومی، مقابله با بیماریهای واگیردار و غیرواگیر، همکاریهای علمی و آموزشی و همچنین «دانشگاه شبکه بریکس» را از دیگر زمینههای همکاری اعضای این گروه برشمرد.
معاون وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود ریاست هند بر بریکس را ارزیابی کرد و برگزاری چند صد رویداد، گسترش تعامل میان بریکس و جامعه مدنی و محافل دانشگاهی، افزایش شناخت از برند بریکس و تقویت همکاری با کشورهایی که بهتازگی به این گروه پیوستهاند را از جمله دستاوردهای این دوره عنوان کرد
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