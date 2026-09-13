کشف ۱۶ قبضه سلاح و ۵۲۲ فشنگ جنگی از باند قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی اظهار کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک باند سه‌نفره قاچاق سلاح و مهمات را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی هر سه عضو این باند را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۱۲ قبضه کلت کمری، سه قبضه سلاح کلاشینکف و یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد.

سردار صالحی ادامه داد: همچنین ۱۸ تیغه خشاب کلت کمری، دو تیغه خشاب سلاح ژ-۳، دو دستگاه بی‌سیم غیرمجاز، پنج دستگاه دوربین و ۵۲۲ فشنگ جنگی از متهمان کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری هر سه متهم این پرونده گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.